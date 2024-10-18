Китай строит новый коммерческий космодром для расширения доступа к космосу

Китай планирует расширить доступ к космосу с помощью коммерческого космодрома на космодроме Сичан.

По сообщениям Liangshan Daily, 9 октября префектура Ляншань и компания Sichuan Development подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и открытии космодрома Sichuan Development International Commercial Spaceport. Этот проект является ключевым в рамках аэрокосмических инициатив провинциального правительства, но конкретные данные о количестве стартовых площадок или типах ракет и топлива, которые будут поддерживаться, не были предоставлены.

Представитель префектуры Ляншань подчеркнул стратегические возможности, которые представляет собой космодром, призвав к усилиям по привлечению ведущих аэрокосмических компаний и развитию промышленного кластера.

Китайские коммерческие космические компании, такие как Landspace, iSpace, Space Pioneer, Deep Blue Aerospace, Galactic Energy и другие, разрабатывают многоразовые ракеты-носители средней грузоподъёмности, которым требуется доступ к площадкам для запуска.

Новый космодром соответствует политике центрального правительства по продвижению коммерческого космоса и провинциальным планам по обеспечению местного роста. Он также может потенциально поддерживать национальные цели, включая увеличение частоты запусков, что позволит выводить мегасозвездия на низкую околоземную орбиту, — а именно проекты Guowang и Qianfan / Thousand Sails.

Коммерческая космическая отрасль была выделена в качестве приоритета в отчёте о работе центрального правительства в марте, наряду с другими стратегическими новыми отраслями. Муниципальные и провинциальные правительства, включая Пекин, Шанхай, Шаньдун, Хайнань и Аньхой, недавно ввели политику привлечения и поддержки коммерческих космических компаний. Города и провинции рассматривают этот сектор как способ привлечения инновационных компаний и стимулирования роста.

Провинция Гуандун опубликовала «План действий по содействию качественному развитию коммерческого космоса» 14 октября. В плане обозначены такие цели, как содействие созданию низкоорбитальных спутниковых группировок и морских стартовых площадок, а также усиление исследований в области ключевых базовых технологий для спутников и ракет.

В Китае уже есть три внутренних космодрома в Цзюцюане, Тайюане и Сичане. Вэньчан на побережье острова Хайнань осуществляет запуски китайских ракет нового поколения Long March, а также две новые коммерческие стартовые площадки. Коммерческие объекты также будут расширены. Кроме того, восточная провинция Шаньдун также обеспечивает морские запуски с 2019 года.

Количество запусков в Китае возросло с национального рекорда в 22 в 2016 году до 55 в 2022 году и 67 в 2023 году. CASC, главный подрядчик страны в области космических запусков, заявил в начале этого года, что страна планирует осуществить около 100 запусков в течение 2024 года, включая 30 миссий от коммерческих поставщиков услуг.

Китай предпринял в общей сложности 47 попыток запусков в 2024 году на сегодняшний день, цель указывает на запланированный рост запусков и необходимость большего доступа к стартовым площадкам. Первые запуски с новых коммерческих стартовых площадок Wenchang ожидаются в этом году, в частности, дебют ракет Long March 12 и Long March 8.