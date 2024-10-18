Войти
Газета.ru

Bild утверждает, что Украина может создать ядерное оружие в ближайшее время

133
1
0
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: Corbis / Getty Images

Bild: Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель

Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

Он отметил, что у Украины есть материал и есть знания.

"Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу", - сказал чиновник.

По его словам, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в Североатлантический альянс, а также последующих действий со стороны Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что западные страны должны "меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше - об украинских красных линиях".

Bild уверен, что готовность Украины к такому сценарию подтверждают недавние слова Зеленского.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом по поводу конфликта с Россией. Он заявил Трампу, что Украину может спасти ядерное оружие.

Ранее Зеленский предложил Европейскому союзу разместить ракетные комплексы на территории страны.


Александра Франс

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
1 комментарий
№1
18.10.2024 02:34
Все бывшие кандидаты в гетманы обещали ударить по Москве ядеркой, даже сиделица Йуля и бегемот Пеця с фабриками в России.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 02:34
  • 1
Bild утверждает, что Украина может создать ядерное оружие в ближайшее время
  • 17.10 21:45
  • 0
Ответ на ""Кинжал" для "Патриота": как уничтожаются западные зенитные комплексы на Украине"
  • 17.10 19:20
  • 0
По поводу "Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС""
  • 17.10 12:12
  • 5155
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 05:50
  • 676
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.10 03:17
  • 1
Британия готовит предложения по ударам ВСУ вглубь территории РФ
  • 16.10 21:46
  • 0
Ответ на "Обозначены шаги США после обезглавливающего ядерного удара России"
  • 16.10 20:36
  • 0
Ответ на "Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ"
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО