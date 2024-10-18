Bild утверждает, что Украина может создать ядерное оружие в ближайшее время

Bild: Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель

Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

Он отметил, что у Украины есть материал и есть знания.

"Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу", - сказал чиновник.

По его словам, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в Североатлантический альянс, а также последующих действий со стороны Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что западные страны должны "меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше - об украинских красных линиях".

Bild уверен, что готовность Украины к такому сценарию подтверждают недавние слова Зеленского.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом по поводу конфликта с Россией. Он заявил Трампу, что Украину может спасти ядерное оружие.

Ранее Зеленский предложил Европейскому союзу разместить ракетные комплексы на территории страны.

Александра Франс