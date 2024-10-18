Лукашенко считает, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы. Видеофрагмент его речи опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам, [президента РФ Владимира] Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы, - сказал Лукашенко. - Почему? Потому что это наша проблема, я не хочу, чтобы там решались вопросы - наши вопросы - без нас. Да, они не оттяпают там до Гомеля, Полесья, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать".