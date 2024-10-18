Замминистра обороны РФ проинспектировал ход строительства и модернизации объектов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Замминистра обороны России Павел Фрадков проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк, сообщили в Минобороны.

"По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова замглавы российского военного ведомства Павел Фрадков проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области", - сказали там.

В рамках рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа заместитель министра обороны проверил ход возведения монтажно-испытательного корпуса ракет-носителей, комплекса зданий военной инфраструктуры космодрома, социально значимых объектов гарнизона, модернизации и реконструкции действующих фондов. Также Фрадков осмотрел стартовые комплексы ракет-носителей "Ангара" и "Союз-2", комплексы сборки ракет космического назначения и подготовки к пуску универсальных ракетных модулей и заслушал доклады командующего космическими войсками - заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Александра Головко и руководителя Военно-строительного комплекса Минобороны России Ярослава Семенова.