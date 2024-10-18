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Известия.ru

Медведев заявил о выполнении на 78% годового плана по набору контрактников в ВС РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Медведев: годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78%

Годовой план комплектования Вооруженных сил (ВС) России военнослужащими по контракту, по данным на середину октября, выполнен на 78%. Об этом в четверг, 17 октября, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«По состоянию на середину месяца [октября] текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%», — отметил он в ходе совещания по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками, видеозапись которого опубликована на странице Медведева «ВКонтакте».

Он отметил, что работа над комплектованием ВС РФ продолжится, добавив, что темпы на данный момент «достаточно приличные». По его словам, главным моментом в этом вопросе является недопущение каких-либо проблем и провалов, связанных с комплектованием.

Ранее, 4 октября, Медведев сообщал о начале работы комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками. Он подчеркнул, что система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей совершенствуется и эта работа будет продолжена.

Межведомственная комиссия по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту была образована президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий указ был опубликован 20 сентября на официальном портале правовой информации. Согласно документу, комиссия образована «в целях выполнения возложенных на Совет безопасности РФ задач в области организации обороны и военного строительства».

Ранее, 16 сентября, в том же месяце Путин подписал указ, в котором постановил повысить штатную численность российской армии до 2 млн 389 тыс. 130 человек, 1,5 млн из которых — военнослужащие. Кроме того, глава государства поручил правительству предусмотреть выделение средств для Минобороны на исполнение данного указа.

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