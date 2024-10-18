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ТАСС

Корабли и авиация Балтфлота провели совместные учения по поиску подлодки в водах Балтики

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Корвет "Бойкий" и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске
Корвет "Бойкий" и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

После обнаружения подводной лодки условного противника корвет "Бойкий" провел пуск учебной торпеды по цели

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Корабельная ударная группа в составе корветов "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий" Балтийского флота во взаимодействии с подводной лодкой "Дмитров", противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ провели совместные противолодочные учения на Балтике, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках зачетных тактических учений сил Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, экипажи корветов "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий" отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, роль которой выполнила подводная лодка "Дмитров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корветы во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществили учения по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения, установленных на кораблях и вертолетах.

"После обнаружения подводной лодки условного противника корвет "Бойкий" провел пуск учебной торпеды по цели", - подчеркнули в пресс-службе.

Помимо противолодочных действий, экипажи корветов отработали задачи по плаванию в узкости, совместному маневрированию, выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, в том числе по имитаторам безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также отработали выполнение совместных электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.

О корветах, подлодке и вертолете

"Бойкий", "Стойкий" и "Сообразительный" - корветы проекта 20380. Корабли этого проекта - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов этого проекта - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться противолодочный вертолет Ка-27.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 877 ("Варшавянка"), к которым относится "Дмитров", являются самыми малошумными российскими субмаринами, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок называют "Черная дыра". Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Ка-27ПЛ - корабельный противолодочный вертолет, который предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до пяти баллов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы, во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах, может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля. 

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Ка-27
Ка-27ПЛ
Проекты
20380 Корвет-1
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