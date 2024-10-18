Саммит ЕС призвал увеличить поставки Украине систем ПВО, ракет и снарядов

Они необходимы для защиты населения страны и критической энергетической инфраструктуры, отмечается в итоговом заявлении

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза призвали увеличить и ускорить поставки военной помощи Украине, включая системы ПВО, ракеты и снаряды. Об этом говорится в итоговом заявлении проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

"Европейский совет призывает к быстрому наращиванию военной поддержки и ускорению ее поставок, в частности систем ПВО, боеприпасов и ракет, которые срочно необходимы для защиты населения Украины и критической энергетической инфраструктуры, и подчеркивает важность увеличения поддержки оборонной промышленности Украины", - отмечается в нем.