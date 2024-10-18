"Суровое напоминание": активность российских подлодок привлекла внимание высокопоставленного американского генерала (Newsweek, США)

Newsweek: активность российских подлодок в Атлантике озаботила Пентагон

Российские подводные лодки все чаще появляются у побережья США, пишет Newsweek. Но автор статьи акцентирует внимание на их активности в Арктике. И это в Вашингтоне считают "угрозой". При этом автор почему-то не упоминает о том, почему Россия считает угрозой войска НАТО на своих границах.

Элли Кук (Ellie Cook)

Россия наращивает военную активность в Арктике, в том числе все шире задействует свой подводный флот, и США изо всех сил пытаются послать Москве четкий сигнал, не оставляя надежд разрядить напряженность на стратегически важном Крайнем Севере.

В ходе визита на прошлой неделе на исландскую авиабазу Кеблавик на юго-западной оконечности этой северной страны председатель Объединенного комитета начальников штабов с США генерал Чарльз Браун-младший завил собравшимся американским военнослужащим: “Мы должны быть настолько хороши в своей работе, чтобы наш противник каждый день просыпался и говорил себе: “Что ж, видимо, не сегодня”. А если он решит, что сегодня тот самый день, то вы станете их худшим кошмаром”.

Западные должностные лица утверждают, что с тех пор, как Москва ввела войска на Украину, российские подводные лодки, краеугольный камень кремлевского Северного флота, перемещаются по “странным маршрутам” и все чаще появляются у побережья США.

“Повышенная активность российских подводных лодок в северной части Атлантики и Арктики — суровое напоминанием о том, что угроза, которую представляет для НАТО режим Владимира Путина, не ограничивается Украиной и Восточной Европой”, — сказала научный сотрудник британского аналитического центра под названием Геостратегический совет Эмма Солсбери.

“Тесное партнерство между США и Исландией имеет решающее значение для нашей возможности отреагировать на эту угрозу”, — сказала Солсбери.

США считают Россию — и не в последнюю очередь ее Северный флот с базами на Кольском полуострове — “острой угрозой” в Заполярье. Этот суровый и негостеприимный регион прямо сейчас разительно преображается из-за перемены климата, роста объема морских перевозок и новых доступных маршрутов.

Россия не только единственная из восьми арктических государств не входит в НАТО, но и имеет самое обширное военное присутствие в регионе, активно восстанавливая ряд объектов советской эпохи.

Вашингтон осудил, как он выразился, “чрезмерные притязания Москвы на арктические воды”. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в прошлом месяце, что Москва “полностью готова” отстаивать свои интересы в регионе.

Правительство США пытается “выслать России сигнал, что это не российская зона, а международные воды”, но столкнулось с “крайне напористой” позицией России в Северной Атлантике и Арктике, сказал Курт Волкер, бывший посол США при НАТО, а ныне заслуженный научный сотрудник Центра анализа европейской политики.

“Вашингтон стремится заявить о своем присутствии, но при этом сделать это так, чтобы это показалось вызовом на военное соревнование, – сказал он журналу Newsweek. — Однако Россия по-прежнему намерена испытать его решимость”.

Корабли Северного флота России фактически господствуют на Крайнем Севере. Даже при том, что Москва скована в Черном море, а ее личный состав задействован на тысячекилометровой линии фронта на Украине, Россия располагает внушительным подводным флотом, который остался нетронутым после двух с половиной лет спецоперации в соседней стране.

Эксперты считают подводные возможности Кремля силой, с которой нельзя не считаться, — гораздо более мощной, чем многие надводные суда России. В последние годы Москва упорно совершенствовала свой подводный флот, тогда как противолодочные возможности НАТО после окончания холодной войны, наоборот, сошли на нет. С тех пор альянс старательно наверстывает упущенное.

Даже при том, что Кремль завяз в Восточной Европе, у России есть масса возможностей, которые в настоящее время не задействованы на Украине и поблизости, и могут быть развернуты в Арктике, заявила Newsweek министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир на авиабазе Кеблавик в августе.

Сегодня в Арктике “все меняется”, добавила она.

Вашингтон пристально следит за Россией не только вокруг Украины, но и по всему миру, заверил Браун. Американские и исландские официальные лица назвали визит верховного генерала США в Кеблавик свидетельством того, насколько операции Пентагона на Крайнем Севере изменились под влиянием украинского конфликта, сообщила газета "Вашингтон пост".

В Кеблавике располагается военно-морская авиабаза США и базируются самолеты P-8 Poseidon (“Посейдон”), которые отслеживают российские подводные лодки.

“На протяжении последнего десятилетия активность российских подводных лодок на Крайнем Севере неуклонно возрастает”, — сказал старший научный сотрудник по ВМФ британского Королевского объединенного института оборонных исследований Сидхарт Каушал.

Одна из причин кроется в том, что ударные атомные подводные лодки Северного флота в последнее время развертываются все чаще после относительного затишья в период непосредственно после холодной войны, объяснил Каушал журналу "Ньюсуик". Другая причина — в том, что в регионе действует секретное Главное управление глубоководных исследований Москв (ГУГИ), а оно обладает “рядом средств и ресурсов особого назначения, способных нарушить работу подводных кабелей”, добавил он.

“США рассматривают Северный флот России как серьезный вызов”, — подытожил он.

Глава вооруженных сил Великобритании Адмирал сэр Тони Радакин заявил в январе прошлого года, что за последние два десятилетия наблюдается “феноменальный” рост активности российского подводного флота. Он забил тревогу насчет безопасности подводных кабелей по всему миру — эта ключевая инфраструктура находится вне поля зрения, но может стать жертвой решительных действий России.

Возросшая активность России должна стать для ВМС США и союзных флотов в Атлантическом регионе “еще одним стимулом увеличить инвестиции в подводные и противолодочные возможности”, считает Солсбери.

По словам Волкера, атмосфера сгущается и напоминает времена холодной войны. Однако похоже, что Россия решила, что это ей подходит, добавил он.

Недавно и США, и Россия провели военные учения в Заполярье. Но неясно, смогут ли страны НАТО и дальше надеяться на девиз “высокие широты — низкая напряженность”, учитывая какое значение Москва придает региону.

Однако Волкер полон надежд: “Пока у нас сохраняются надежные возможности и обширное присутствие, думаю, что напряженности не будет”. “Но нам нужно по-настоящему серьезное присутствие, чтобы донести до русских, что им лучше не лезть на рожон”, — заключил он.