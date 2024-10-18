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РИА Новости

Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил РФ контрактниками
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил РФ контрактниками.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев провел совещание по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования Вооружённых сил РФ контрактниками. Видеозапись с совещания Медведев выложил на своей странице "ВКонтакте".

"Мы с вами продолжим работу над комплектованием Вооруженных сил контрактниками", - сказал он, открывая мероприятие. — По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%".

"Темпы в общем и целом достаточно приличные, самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием", - заключил Медведев.

Он также сообщил, что во вторник вместе с представителями прокуратуры, Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где провел проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт.

"Ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено. Но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них, естественно, поговорим, над устранением проблем, безусловно, нужно будет работать", - сказал Медведев.

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Минoбороны РФ
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