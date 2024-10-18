Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

Медведев провел совещание по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования Вооружённых сил РФ контрактниками. Видеозапись с совещания Медведев выложил на своей странице "ВКонтакте".

"Мы с вами продолжим работу над комплектованием Вооруженных сил контрактниками", - сказал он, открывая мероприятие. — По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%".

"Темпы в общем и целом достаточно приличные, самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием", - заключил Медведев.

Он также сообщил, что во вторник вместе с представителями прокуратуры, Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где провел проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт.

"Ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено. Но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них, естественно, поговорим, над устранением проблем, безусловно, нужно будет работать", - сказал Медведев.