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ТАСС

Эксперт: РФ получила стратегическое преимущество в конфликте с Украиной

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Вальдемар Скшипчак
Вальдемар Скшипчак.
Источник изображения: discover24.ru

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что некоторые наиболее боеспособные части ВСУ завязли на курском направлении

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские войска получили стратегическое преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции, некоторые наиболее боеспособные части ВСУ завязли на курском направлении. Об этом заявил в комментарии для портала Wirtualna Polska бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, Украина быстро "теряет надежду на победу" в вооруженном противостоянии с РФ, ВСУ "находятся в очень тяжелой ситуации". "Ситуация на фронте радикально изменилась, и у россиян появилось стратегическое преимущество, позволяющее им вести наступление на нескольких направлениях одновременно в течение почти месяца. Раньше такого не было", - заметил генерал.

По мнению Скшипчака, сложившаяся для ВСУ ситуация на курском направлении оказывает влияние на моральное состояние украинских военных. Как он утверждает, на этом направлении задействовано пять элитных бригад украинской армии, которые Киев не готов перебросить на другие участки линии боевого соприкосновения.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 23,8 тыс. военнослужащих и 165 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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