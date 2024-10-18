Нидерланды выделят €271 млн на артиллерийские снаряды для Украины

Средства будут выделены в рамках совместной инициативы с Данией и Чехией, отметил нидерландский премьер-министр Дик Схоф

ГААГА, 17 октября. /ТАСС/. Нидерланды намерены выделить €271 млн для поставки Украине артиллерийских снарядов. Об этом сообщил в X (ранее Twitter) премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

По его словам, год назад Нидерланды совместно с Данией и Чехией инициировали совместный проект по поставкам боеприпасов Украине. "Сегодня мы делаем хороший следующий шаг, - сказал премьер. - Мы будем поставлять больше артиллерийских снарядов крупного калибра. Нидерланды выделят на эти цели €271 млн".

"Тем самым мы поможем Украине с поставками боеприпасов в 2025 году", - подчеркнул Схоф, параллельно призвав европейскую оборонную промышленность к дальнейшему наращиванию масштабов производства.