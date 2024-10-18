Войти
Lenta.ru

«Ростех» представил антидроновые патроны на выставке в Москве

119
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Ростех» представил антидроновые патроны IGLA на выставке ORELEXPO

Госкорпорация «Ростех» впервые представила антидроновые патроны IGLA для ружей серии LEX на выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO в Москве. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Патроны эффективно справляются с прочными металлическими и пластиковыми элементами БПЛА за счет плотной и широкой осыпи дроби. Для дистанций до 30 метров предусмотрен бесконтейнерный вариант исполнения патрона LEX 30, для целей на расстоянии до 50 метров используется контейнерный вариант LEX 50», — говорится в сообщении.

Патроны калибра 12/76 предназначены для поражения низколетящих малоразмерных дронов за счет кинетической энергии метаемого снаряжения. Скорость полета дроби в патронах составляет не менее 435 метров в секунду, а кучность выстрела — около 60 процентов. Патроны можно снаряжать дробью 0000-5 или картечью размером 6,2-8,5 миллиметра.

Также в линейке изделий представлены патроны IGLA LEX Tracer со световым элементом для визуализации полета дроби и IGLA LEX 100, оснащенные сверхтвердой дробью для уничтожения целей на дистанциях до 100 метров.

В сентябре боец спецназа «Ахмат» с позывным Пират рассказал, что антидроновые патроны с кевларовой нитью хорошо показывают себя в зоне спецоперации. По его словам, для поражения дронов-камикадзе лучше использовать карабины «Сайга» или многозарядные помповые ружья.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сайга (М, МК)
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 02:34
  • 1
Bild утверждает, что Украина может создать ядерное оружие в ближайшее время
  • 17.10 21:45
  • 0
Ответ на ""Кинжал" для "Патриота": как уничтожаются западные зенитные комплексы на Украине"
  • 17.10 19:20
  • 0
По поводу "Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС""
  • 17.10 12:12
  • 5155
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 05:50
  • 676
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.10 03:17
  • 1
Британия готовит предложения по ударам ВСУ вглубь территории РФ
  • 16.10 21:46
  • 0
Ответ на "Обозначены шаги США после обезглавливающего ядерного удара России"
  • 16.10 20:36
  • 0
Ответ на "Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ"
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО