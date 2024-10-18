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РИА Новости

В "Ростехе" прокомментировали попытки ВСУ оснастить танки "мангалами"

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Танк Т-72 Б3М
Танк Т-72 Б3М.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

"Ростех": пытаясь оснастить танки "мангалами", ВСУ кустарно перенимают опыт РФ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ, пытаясь оснастить поставленные им странами НАТО танки защитными "мангалами", кустарно и лихорадочно перенимают опыт российской армии, в которую бронетехника поставляется уже с такой защитой, сообщили в "Ростехе".

Издание Business Insider, на которое ссылаются в госкорпорации, ранее рассказало, что ВСУ в кооперации с местным бизнесом пытаются оснащать танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решетками для защиты от дронов.

"Сейчас вся бронетехника нашего производства, направляемая в зону СВО, штатно оснащается "мангалами". Мы помним, как поначалу на Западе смеялись над этим решением. Теперь по-настоящему смешно наблюдать, как этот опыт лихорадочно и кустарно перенимается противником. Работу по анализу боевого применения техники мы ведем постоянно. Исходя из этого наши инженеры делают машины еще более защищенными, сильными, точными, быстрыми и опасными для врага", - говорится в сообщении "Ростеха".

В госкорпорации подчеркнули, что отечественные производители бронетехники в тесном контакте с военнослужащими быстро переняли солдатское ноу-хау - так называемые "мангалы". Эти простые и недорогие решения спасли от огня переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и других средств поражения ВСУ десятки единиц техники, а также сохранили сотни жизни российских бойцов, отметили в "Ростехе".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Javelin ПТРК
M1 Abrams
Проекты
NATO
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