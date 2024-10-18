Залужный заявил, что у Украины практически нет шансов выйти из "затяжной войны"

По мнению экс-главкома ВСУ, украинской стороне не удалось добиться "значительных успехов" в ходе контрнаступления из-за того, что партнеры не предоставили Киеву достаточного количества вооружений еще в 2023 году

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украина оказалась в состоянии "затяжной войны", выйти из которой практически невозможно, считает экс-главком ВСУ, нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный.

По сообщению издания The Kyiv Independent, Залужный во время выступления в Королевском институте международных отношений упрекнул Запад в том, что еще в 2023 году партнеры не предоставили Киеву достаточного количества вооружений. По его утверждению, Украине якобы из-за этого не удалось добиться "значительных успехов" в ходе контрнаступления. "В результате мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затянувшейся войны видится <...> почти невозможным", - сказал он.

Издание также напоминает, что в ноябре 2023 года The Economist опубликовал интервью с Залужным и статью генерала, где тот назвал состояние дел на фронте "патовой ситуацией". Этот комментарий противоречил взглядам, которые обычно высказывают президент Украины Владимир Зеленский и его администрация в публичных комментариях, и, как сообщается, вызвал разногласия между ними.

8 февраля Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость "перезагрузки генералитета". Тогда украинские СМИ писали, что Залужный является главным конкурентом президента на выборах главы государства, если бы они были объявлены. В начале марта стало известно, что президент согласовал назначение экс-главкома послом в Великобритании. После этого Залужный пропал из информационного поля. 9 мая Зеленский подписал указ о назначении бывшего главкома послом. Как признавал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Залужного отправили на дипломатическую службу, чтобы не возникало спекуляций вокруг его дальнейшей деятельности после увольнения.