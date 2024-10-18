В Ростехе высмеяли ВСУ из-за оснащения танков "мангалами" по аналогии российским

Опыт ВС РФ оказался очень востребованным, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Дополнительная защита, устанавливаемая с началом СВО на российские танки и из-за схожести формы прозванная в войсках "мангал", спасла от западных вооружений десятки единиц техники. Теперь, отмечают в Ростехе, противник пытается перенять этот опыт, хотя изначально высмеивал его.

В госкорпорации обратили внимание на публикации в западных СМИ о том, что ВСУ в кооперации с местным бизнесом пытаются оснащать танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решетками для защиты от дронов.

"Наш опыт, над которым поначалу смеялись, в итоге оказался очень востребованным, когда выяснилось, что западные машины очень уязвимы для российских средств поражения. Эти простые и недорогие решения спасли от "Джавелинов" и других средств поражения ВСУ десятки единиц техники, сохранили сотни жизни наших бойцов. Сейчас вся бронетехника нашего производства, направляемая в зону СВО, штатно оснащается "мангалами". Мы помним, как поначалу на Западе смеялись над этим решением. Теперь по-настоящему смешно наблюдать, как этот опыт лихорадочно и кустарно перенимается противником", - говорится в сообщении в телеграм-канале Ростеха.

"Мангалы" представляют из себя конструкции в виде металлических козырьков над башней. Ранее подобную защиту, установленную на танки бойцами самостоятельно в полевых условиях, можно было видеть на кадрах из зоны СВО, затем ее стали устанавливать на технику штатно. Свое название конструкция получила из-за схожести формы с конструкцией для приготовления блюд на огне.