Белорусские военные ознакомились с особенностями применения БПЛА Supercam S350

По информации оборонного ведомства, речь идет об опыте применения этого типа дрона в ходе СВО

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Военнослужащие белорусской армии в рамках сбора в 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов ознакомились с особенностями применения российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.

По информации оборонного ведомства, военнослужащие ознакомились "с особенностями эксплуатации БПЛА Суперкам С350 в условиях воздействия помех, с учетом опыта применения этого типа БПЛА в ходе СВО".

В рамках сбора также состоялась конференция по безопасности полетов БПЛА, в которой приняли участие представители вооруженных сил и предприятий-производителей БПЛА, проинформировали в Минобороны.

Беспилотный летательный аппарат Supercam S350 производится ГК "Беспилотные системы". Supercam S350 был создан в 2012 году, с тех пор он неоднократно модифицировался. БПЛА применяется для разведки, защиты государственных границ, мониторинга различных объектов и решения других задач военного, гражданского и двойного назначения.