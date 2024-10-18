Почему Европа не готова себя защищать (Bloomberg, США)

Bloomberg: в США уверены, что европейцы должны срочно укреплять свои армии

Европейские члены НАТО на протяжении многих лет сокращали военные расходы, сообщает Bloomberg. В итоге в случае конфликта Европа не сможет защитить себя без массированной поддержки американцев. Но такая помощь со стороны США вовсе не гарантирована.

Том Пфайфер (Tom Pfeiffer), Кристофер Кэннон (Christopher Cannon)

Европейские страны – члены НАТО в течение десятилетий сокращали военные расходы, чтобы финансировать более приоритетные области. По мнению некоторых военных экспертов из США, в Европе остались "потемкинские армии", которые не способны противостоять военному вторжению без американской поддержки.

Европейские члены НАТО были заняты на протяжении десятилетий проведением противоповстанческих операций в далеких землях. Но теперь они обдумывают сценарий, который не рассматривали всерьез с момента распада Советского Союза – возможность полномасштабной наземной войны на своей собственной территории.

Не исключено, что воевать им придется без полноценной огневой мощи США, которые были незаменимым союзником и обеспечивали безопасность региона на всем протяжении холодной войны и после ее окончания.

Многие европейцы считают, что самая большая угроза существующему положению дел исходит от Дональда Трампа. "Наши союзники используют и эксплуатируют нас даже больше, чем наши враги, – сказал бывший президент в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклетвейту (John Micklethwait) 15 октября на заседании Экономического клуба Чикаго. – Это недопустимо". Трамп даже заявил, что в случае его победы Америка будет помогать только тем союзникам, которые выполняют требования НАТО по объемам военных расходов. Тем самым он поставил под сомнение положение статьи 5 договора альянса о коллективной обороне.

Но провокационные заявления Трампа отражают ход мыслей многих вашингтонских политиков, независимо от их партийной принадлежности. И их точка зрения может возобладать вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США в ноябре. А заключается она в том, что европейские страны должны сами укреплять свои вооруженные силы вместо того, чтобы сокращать военные бюджеты, будучи уверенными в том, что пакт советской эпохи о взаимной обороне с Америкой убережет их.

Сторонники укрепления европейской обороны руководствуются прагматизмом и соображениями справедливости. Усиление Китая как военной державы, вынашивающей планы по поводу спорного острова Тайвань, заставляет американских руководителей разыгрывать сценарии военных учений, по которым они будут вынуждены перебрасывать свое дальнобойное оружие из Северной Атлантики в Восточную Азию.

В этом случае Европа окажется в крайне уязвимом положении, что очень опасно. Вооруженный конфликт на Украине, ставший самым смертоносным на континенте с 1945 года, продемонстрировал твердую решимость президента Владимира Путина выкроить для Москвы более значительную сферу влияния на постсоветском пространстве. И если следующей целью станет какая-нибудь страна НАТО из Восточной Европы, ее союзники будут обязаны срочно прийти ей на выручку.

Большая часть военного командования в Европе не обладает опытом планирования и руководства крупномасштабными общевойсковыми операциями с участием нескольких стран. Европейское военное сообщество состоит из отдельных национальных армий, которые в рамках Организации Североатлантического договора зависят от Америки, обеспечивающей руководство и взаимодействие. Страны НАТО после окончания холодной войны сокращают численность своих вооруженных сил и количество вооружений. Но Европа проводит более глубокие сокращения, чем США. Военные бюджеты превратились в кубышку, которую можно опустошать, чтобы финансировать более приоритетные и актуальные области, такие как лечение и уход за стареющим населением. В результате большая часть европейских вооруженных сил, по мнению некоторых американских военных экспертов, превратилась в "потемкинские армии", которые не готовы вести и выигрывать продолжительные войны.

Но сокращение вооружений – это еще не все. Чтобы быть по-настоящему боеспособными, войска должны быть хорошо оснащены и подготовлены. Бронетранспортер, который плохо обслуживают, оружие, которое устарело, бригада, которой не хватает боеприпасов и путей подвоза для ведения длительных боевых действий, или ракета, которая выходит из строя, потому что ее не испытали в боевых условиях – все это ослабляет эффективность армии, но так, что общество это зачастую не замечает.

Россия в 1990-е годы тоже резко сократила свою армию и военные расходы, отчасти из-за экономического краха и устаревшей военной техники. Конфликт 2008 года с Грузией наглядно показал, насколько обветшали и ослабли российские вооруженные силы, и после него Путин приступил к масштабной модернизации боевой техники и вооружения, начиная с кораблей и подводных лодок и заканчивая самолетами и ядерным оружием. Он увеличил численность вооруженных сил и попытался отказаться от призыва в пользу увеличения профессиональной армии. Украинский конфликт вновь продемонстрировал недостатки вооруженных сил и привел к тяжелым потерям. Но Путин сказал, что увеличит численность вооруженных сил страны до полутора миллионов человек, в результате чего российская армия станет второй в мире после китайской.

Без полноценной поддержки со стороны вооруженных сил США европейским членам НАТО будет сложно сражаться с таким сильным противником, не говоря уже о том, чтобы сдерживать его.

Европейские страны начали увеличивать свои расходы на оборону. Большая часть этих денег нужна для восстановления и укрепления сил и средств, которые у них уже есть. Им по-прежнему придется полагаться на США в таких важнейших областях как противовоздушная и противоракетная оборона, а также передовые компьютерные системы, необходимые для ведения современной войны.

"Европа должна стать политической и военной державой, если мы хотим чувствовать себя в безопасности на нашем континенте", – сказал в апреле польский премьер-министр Дональд Туск.

Ниже мы подробно рассказываем о состоянии вооруженных сил стран Европы, о недостатках, которые нужно устранить для восстановления их репутации и доверия к ним. При этом мы опираемся на данные, собранные в министерствах обороны и на мнения военных экспертов.

Военные расходы

В 2014 году члены НАТО договорились, что к 2024 году каждый из них будет тратить на оборону не менее двух процентов своего валового внутреннего продукта. 23 из 32 стран-союзниц должны выйти на этот показатель. В прошлом году таких стран было всего 10. Даже если европейские члены альянса коллективно выйдут на уровень США в 3,5 процента ВВП, по своим расходам они все равно будут отставать от своей союзницы-сверхдержавы, потому что европейская экономика идет на спад в сравнении с США со времен мирового финансового кризиса, разразившегося в конце 2000-х годов.

Но важно не только то, сколько будет потрачено, но и как будут израсходованы эти средства. У Европы весьма слабые показатели в плане закупок военной техники и вооружений. Европейские страны зачастую делают упор на приобретение дорогостоящих и высокотехнологичных систем, которые повышают их престиж, вместо того чтобы надлежащим образом поддерживать и заменять то, что у них есть.

Вооруженный конфликт на Украине показал, что способность поставлять в больших количествах старомодные пушки, боеприпасы и прочие средства вооруженной борьбы в современной войне столь же важна, как и сто лет назад. По оценкам натовской разведки, на которые в марте сослалась CNN, Россия в этом году изготовит почти три миллиона артиллерийских снарядов, то есть в три раза больше, чем все страны Европы и США.

Отправляя военную технику на Украину для поддержания ее обороны, европейские страны мучительно размышляют о том, сколько ее отправить, чтобы не опустошить собственные, весьма ограниченные арсеналы.

Решая, что покупать и у кого, военные ведомства европейских государств по традиции прежде всего думают о поддержке собственной экономики и о создании рабочих мест в своих странах. Из-за этого труднее координировать процесс закупок, чтобы континент получал необходимую ему боевую технику по самой низкой цене. Это также ведет к несогласованности усилий на поле боя. Из-за незначительных конструктивных различий производимые некоторыми членами НАТО 155-миллиметровые артиллерийские снаряды не подходят к орудиям других союзников. В некоторых частях бундесвера до сих пор пользуются незасекреченной аппаратурой радиосвязи 1980-х годов, посредством которой невозможно поддерживать связь с союзниками. Об этом говорится в докладе, опубликованном в марте председателем парламентского комитета по делам вооруженных сил Германии.

Личный состав

Британия и Франция являются в Европе ведущими военными державами, но после окончания холодной войны они резко сократили свои армии. Во Франции численность действующих вооруженных сил с 1990 по 2024 год была сокращена на 56 процентов и сегодня составляет 203 850 человек. Соединенное Королевство до сих пор продолжает сокращения. В докладе военного командования за 2023 год отмечается, что сухопутные войска Британии к 2025 году будут сокращены до 73 тысяч человек. Это самый низкий уровень со времен наполеоновских войн 1803-1815 годов. Германия сможет отправить в Прибалтику не более одной бригады численностью несколько тысяч человек, и это "будет считаться достижением", заявил Макс Бергманн, работающий директором программы "Европа, Россия и Евразия" в Центре стратегических и международных исследований.

Франция за 30 дней сможет мобилизовать 20 000 военнослужащих, о чем сообщил начальник штаба сухопутных войск генерал Пьер Шилль (Pierre Schill). Британия в лучшем случае сможет собрать одну дивизию численностью от 20 до 30 тысяч человек, но на это у нее уйдет больше месяца, заявил Мэтью Сэвилл (Matthew Savill) из Королевского института оборонных исследований – лондонского аналитического центра обороны и безопасности. "Украинские потери в боевых действиях с Россией в 31 тысячу человек – это все, что сможет набрать британская армия, – сказал он. – Можно попытаться сформировать вторую дивизию, которую можно усилить. Но у нее будет мало боевых машин".

В одном только американском спецназе около 70 тысяч человек, а в Европе США разместили 80 тысяч человек личного состава. НАТО пытается выжать максимум из остатков боевых частей Европы по мере того, как континент переходит из "довоенного" в "послевоенное" состояние, рассказал Грант Шэппс (Grant Shapps), до июля занимавший пост министра обороны Британии.

Первые пять месяцев 2024 года 90 000 натовских военнослужащих проводили учения Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), ставшие самыми масштабными со времен холодной войны.

Альянс создает новую модель развертывания сил и средств, цель которой – эффективнее противостоять российской угрозе на восточном фланге НАТО, который простирается от Балтийского моря на севере до Черного на юге. Она предусматривает наличие 300-тысячной группировки в состоянии повышенной готовности к развертыванию в кратчайшие сроки. НАТО перемещает свои войска в рамках расширения своего так называемого передового присутствия, увеличивая многонациональные контингенты там, где ее войскам, скорее всего, придется обороняться в первую очередь в случае возникновения конфликта. Германия планирует к концу 2027 года разместить в Литве на постоянной основе бригаду численностью 5 000 человек.

Некоторые европейские генералы призывают вернуть массовый призыв, хотя такая масса новобранцев не сможет заменить профессиональные и хорошо подготовленные войска, которые необходимы в современной войне.

Недавнее принятие Швеции и Финляндии в НАТО обеспечило долгожданный приток хорошо подготовленных и дисциплинированных солдат. Но в целом европейская система комплектования вооруженных сил находится в состоянии кризиса, который усугубляется из-за негативных представлений об армейской жизни. Сокращение вооруженных сил европейских стран – это в определенной степени нескончаемый порочный круг. Снижение престижа воинской службы в гражданском обществе ведет к тому, что многие молодые люди даже не рассматривают возможность начала военной карьеры.

Тыл

Нет никакого смысла обучать боевое подразделение, если его нельзя быстро перебросить и обеспечить средствами для ведения продолжительных боевых действий. Американская армия может создавать запасные пути подвоза топлива, продовольствия и боеприпасов силами многочисленных танковых бригад. У Европы меньше материально-технических ресурсов, они менее гибкие и в меньшей степени проверены. В годы холодной войны у членов НАТО была специальная система топливопроводов, чтобы снабжать войска союзников, рассредоточенные по всей Центральной Европе. Когда распался Советский Союз, а НАТО стала продвигаться на восток, никакой сопоставимой стандартизированной структуры там не было создано. Отчасти это объясняется тем, что члены альянса переключили внимание на подготовку операций в других странах, таких как Ирак, Ливия, Судан и Пакистан (речь идет об оказании помощи Пакистану после землетрясения в 2005 году – прим. ИноСМИ).

Когда с началом вооруженного конфликта на Украине для Европы прозвучал сигнал тревоги, альянс начал систематически проверять свои возможности по переброске войск и тяжелой техники на большие расстояния по автомобильным и железным дорогам, задавая вопросы, которые не звучали со времен холодной войны. Что случится, если польские аэродромы подвергнутся бомбовым ударам? Выдержат ли вес сотен танков мосты на ключевых дорогах, ведущих в прибалтийские страны? Не обрушатся ли они? Один из ключевых вопросов, который отрабатывался в ходе учений "Стойкий защитник", – это оперативная переброска войск и боевой техники в наиболее вероятные районы будущих конфликтов.

Военно-морские силы

Корабли чрезвычайно важны в современной наземной войне. Авиации нужны взлетно-посадочные полосы, а армии передвигаются медленно. ВМС могут оперативно применить дальнобойное оружие, способное уничтожить большое количество боевой техники противника на суше и на море.

Так было в Ливии в 2011 году. Европейские страны хотели возглавить усилия по разрушению военной машины Муаммара Каддафи с моря. В итоге оказалось, что только у США есть в достаточном количестве ракеты "Томагавк", чтобы уничтожить ливийскую ПВО и дать европейской авиации возможность безопасно летать в небе над Ливией (как минимум один британский "Томагавк" застрял в трубе пусковой установки.)

Согласно расчетам Королевского института оборонных исследований, на некоторых американских эсминцах "Томагавков" больше, чем во всем арсенале британских ВМС.

У Франции остался один полноценный авианосец – "Шарль де Голль", на борту которого обычно размещается около 30 истребителей "Рафаль". У Британии два таких корабля, и в совокупности на них можно разместить 48 истребителей F-35, а также вертолеты. Но к концу 2024 года у нее останется лишь 37 таких истребителей (предшественника F-35 самолет "Харриер" списали более 10 лет назад.) В то же время, на борту только одного американского авианосца типа "Нимиц" размещается до 69 самолетов. А таких авианосцев у США 10.

Из-за нехватки бюджетных средств задерживается строительство боевых кораблей и подводных лодок для британских ВМС, которые способны нести ядерное оружие. В результате значительная часть кораблей эксплуатируется дольше установленного срока службы, и у них могут возникать технические неполадки. По данным британского вебсайта UK Defence Journal, по состоянию на апрель лишь пятая часть крупных надводных кораблей Соединенного Королевства была готова к немедленному выполнению задач в море.

В январе министр ВМС США Карлос дель Торо (Carlos Del Toro) выступил с редкой для Америки критикой в адрес верного союзника, призвав Британию увеличить численность своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность противостоять угрозам со стороны России и Китая.

Некоторые европейские страны предпринимают шаги по восстановлению своей военно-морской мощи и увеличивают количество вооружений на тех кораблях, которые строятся. Но сроки выполнения заказов на строительство кораблей – самые длинные из всех видов военной техники. А тем временем, ВМС европейских стран сталкиваются с проблемами в поиске матросов для укомплектования экипажей тех кораблей, которые у них уже имеются. В начале 2024 года британское правительство заявило о списании двух из 11 фрегатов королевских ВМС. Газета Telegraph сообщила, что причиной стала нехватка личного состава.

Военно-воздушные силы

Большую часть натовских крылатых и баллистических ракет большой дальности, которые в условиях военных действий запускают на сотни километров с мобильных пусковых установок и с борта кораблей, обеспечивают США. А у Европы нет в достаточном количестве противоракетных систем типа "Пэтриот", чтобы эффективно бороться с приближающимися ракетами противника.

Украинский конфликт показал, насколько трудно одержать верх в современной наземной войне, не установив господство в воздухе. Украинские войска успешно применяют дроны для уничтожения танков, солдат противника, складов с боеприпасами, а также для нанесения ущерба аэродромам и нефтеперерабатывающим заводам. Но Россия имеет надежную ПВО, и поэтому украинской авиации очень трудно летать и поражать российские системы вооружений, которые разрушают города и важнейшие объекты инфраструктуры Украины.

Такая же проблема может возникнуть в случае атаки России на члена НАТО.

"В наземных боях с Россией успех натовских войск будет полностью зависеть от достижения превосходства в воздухе, – сказал Сэвилл из Королевского института оборонных исследований. – Этого невозможно добиться, если российские средства ПВО продолжают сбивать ваши самолеты и вертолеты. Но если вы добьетесь такого превосходства, у вас появится возможность для нанесения сокрушительного удара по российским сухопутным войскам".

В настоящее время только у США есть силы и средства для эффективного подавления и уничтожения современной российской ПВО. Самолеты специального назначения определяют местонахождение источников излучения РЛС систем ПРО и ПВО противника. Поэтому он вынужден будет отключать свое оборудование, чтобы его не поразили противорадиолокационные ракеты. А это дает возможность для нанесения ударов по войскам и технике противника на земле.

Сегодняшнюю российскую ПВО как никогда трудно уничтожить, потому что в ее составе имеются противоракетные системы большой, средней и малой дальности. Таким образом, если один узел в сети отключается, остальные продолжают обеспечивать защиту. Более того, ракетные батареи и их наземные станции постоянно перемещаются с целью срыва атак противника.

У американских военных есть шанс уничтожить эту комплексную систему ПВО, потому что в ВВС США есть большое количество хорошо подготовленных летчиков, летающих на самолетах-невидимках типа F-35. Они работают в тандеме с передающими изображения спутниками и разведывательными самолетами большой дальности, быстро и точно определяющими местонахождение многочисленных целей. У США также имеются большие запасы готовых к применению ракет большой дальности, которые можно запускать по целям за пределами опасной зоны.

У Европы нет собственной техники для выполнения таких сложных задач, и это самый серьезный недостаток, выявленный авиационным командованием НАТО, о чем рассказал специалист по авиации и технологиям из Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк (Justin Bronk)

Перспективы

Пока восстановление боевого потенциала в Европе идет фрагментарно и в ограниченном объеме.

Среди позитивных изменений – заявление канцлера Германии Олафа Шольца о создании фонда на 100 миллиардов евро, который предназначен для модернизации обороны страны; значительное увеличение численности вооруженных сил Польши с упором на сухопутные войска, которые выйдут на третье место в НАТО; план Нидерландов по восстановлению танковых войск, от которых страна избавилась в 2011 году, а также появление в армии Британии новых вертолетов "Апач" и САУ "Арчер".

Страны региона согласны с тем, что координация усилий повысит отдачу от их деятельности. Это означает отказ от концепции "суверенного боевого потенциала" и переход к новому подходу, который предусматривает сопоставление военных ресурсов стран-членов, выявление недостатков в их совместных арсеналах и согласование вопросов о том, кто из союзников будет эти недостатки устранять.

Группа членов альянса в составе Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании уже сделала первые шаги в этом направлении, создав скандинавский альянс ПВО с общей системой командования и управления, общими боевыми средствами, системой информирования и слежения за обстановкой и усовершенствованной функциональной совместимостью. Эта группа планирует к концу десятилетия иметь в своем составе почти 250 современных самолетов. Видимо, половину из них составят F-35.

Казалось бы, простой вопрос о том, кто будет руководить процессом восстановления европейской обороны, стал источником напряженности. Исполнительный орган ЕС – Еврокомиссия – готова возглавить эти усилия и даже назначила бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса (Andrius Kubilius) своим первым "еврокомиссаром по обороне и космосу". ЕС возглавил работу по координации действий Европы в ответ на украинский кризис. Он также предпринял существенные усилия по быстрому увеличению производства артиллерийских снарядов в Европе. Если в начале 2024 года она производила миллион снарядов, то к концу 2025 года их выпуск может увеличиться до двух миллионов.

Однако командование НАТО издавна против того, чтобы ЕС брал на себя главенствующую роль в обороне региона. Оно заявляет, что это приведет к дублированию усилий и отвлечению ресурсов. В своем последнем публичном выступлении в качестве генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг предостерег ЕС от создания альтернативы блоку НАТО.

Кто бы ни возглавил работу по восстановлению обороны Европы, она потребует больших денег, которых может не быть. Некоторые руководители из сферы безопасности говорят, что военные расходы в Европе придется увеличить до 4% от объема национальных бюджетов, чего не было с момента завершения советской эпохи. По их словам, это необходимо, чтобы НАТО справилась с возникающими угрозами.

В таких обстоятельствах некоторым членам альянса придется существенно сократить расходы в других областях, увеличить налоги или взять дополнительные займы, что они вряд ли смогут себе позволить. Так что пока в НАТО мало желающих пересматривать цифру в 2% в сторону увеличения. Вместо этого альянс обсуждает вопрос о том, можно ли позволить странам-членам включить военную помощь Украине в зачет своих минимальных расходов.