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ЦАМТО

Командование СВ США оценит самоходные гаубицы пяти производителей

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155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder (справа) и бронированная машина транспортировки боеприпасов К10 (слева) производства южнокорейской компании Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha)
155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder (справа) и бронированная машина транспортировки боеприпасов К10 (слева) производства южнокорейской компании Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha).
Источник изображения: Hanwha Aerospace

ЦАМТО, 17 октября. Командование Сухопутных войск США 14 октября объявило о подписании пяти контрактов на проведение демонстрации боевых возможностей 155-мм самоходных гаубиц нескольких типов.

Соглашения были заключены с компаниями American Rheinmetall Vehicles, BAE Bofors, Hanwha Defense USA, General Dynamics Land Systems и Elbit Systems USA. Общая стоимость всех контрактов составляет около 4 млн. долл.

Реализация программы модернизации парка самоходных гаубиц SPH-M (Self-Propelled Howitzer Modernization), ранее известной как артиллерийская установка увеличенной дальности ERCA (Extended Range Cannon Artillery), должна повысить огневую мощь состоящих на вооружении СВ США самоходных гаубиц за счет увеличения дальности стрельбы, скорострельности, использования отработанных технологий для повышения мобильности, живучести, надежности и возможностей поддержки.

Как заявил исполнительный директор программы Ground Combat System генерал-майор Гленн Дин, в октябре 2023 года СВ США приняли решение прекратить работы по ускоренному созданию прототипа ERCA с орудием длиной 58 калибра, поскольку установили, что она потребует дальнейшего совершенствования и перепроектирования до выхода на этап закупки. Установка должна была вести стрельбу на дальность до 70 км. В рамках новой стратегии будет изучен ряд готовых вариантов американского и зарубежного производства, чтобы использовать доступные решения для ликвидации имеющихся в боевых возможностях пробелов. Демонстрации возможностей гаубиц начнется в ноябре 2024 года.

По мнению генерала, демонстрации боевых возможностей 155-мм самоходных гаубиц поддержит процесс перехода СВ США к закупке готовой, доступной и не требующей разработки системы. Демонстрации планируется завершить к концу 2024 года, после чего определить приемлемые решения и перейти к конкурсной оценке, которая может привести к заключению в перспективе контракта на поставку новых установок.

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Страны
США
Компании
BAE Systems
Elbit Systems
General Dynamics
Rheinmetall
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