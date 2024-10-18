Times: Зеленский мог просить о размещении контингента НАТО для неядерного сдерживания

По оценкам опрошенных аналитиков и военных экспертов, пакет также мог включать в себя различные меры, в частности, наращивание потенциала "ударных средств большой дальности, включая баллистические ракеты и беспилотники, способные поражать цели на большом расстоянии"

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Неядерный пакет сдерживания РФ в рамках плана урегулирования украинского кризиса, содержание которого президент страны Владимир Зеленский не раскрыл, может включать в себя размещение контингента НАТО на территории Украины. Об этом сообщила газета The Times.

По словам военного аналитика, бывшего офицера британской армии и руководителя консалтинговой компании Джастина Крампа, пакет неядерного сдерживания может предполагать "долгосрочное базирование западных войск на территории Украины". По оценкам опрошенных изданием аналитиков и военных экспертов, пакет также мог включать в себя различные меры, в частности, наращивание потенциала "ударных средств большой дальности, включая баллистические ракеты и беспилотники, способные поражать цели на большом расстоянии". Газета также не исключает, что Украина может строить планы по увеличению численности собственной армии для неядерного сдерживания России.

The Times полагает, что страны НАТО вряд ли захотят отправлять военнослужащих в зону конфликта. Газета аргументирует это тем, что в случае их гибели "такие страны, как Великобритания, могут быть быстро втянуты в конфликт, что приблизит регион к третьей мировой войне".

16 октября Зеленский представил свой план завершения конфликта, в котором исключил уступки территорий. Он включает требование немедленного приглашения в НАТО, передачу Украине новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь РФ и использование европейского воздушного щита для защиты украинской территории. План также предусматривает создание на территории Украины некоего "неядерного стратегического пакета сдерживания" и постконфликтное восстановление Украины при поддержке западных стран. Документ включает секретные приложения, которые были представлены только государствам НАТО, обладающим значительным военным потенциалом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.