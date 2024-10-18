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ТАСС

Механиков-водителей "Ярс" после выпуска из школы РВСН направили в воинские части

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Тренажер
Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.
Источник изображения: МО РФ

Курс подготовки механиков-водителей агрегатов обеспечения мобильных ракетных комплексов проходил в течение трех месяцев

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Выпускники 161-й школы техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которая дислоцирована на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, отправились к местам прохождения военной службы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выпускной механиков-водителей машин обеспечения мобильных ракетных комплексов состоялся 15 октября.

"Выпускники 161-й школы техников РВСН, которая дислоцирована на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), на воинском эшелоне отправились к местам дальнейшего прохождения службы. Состав пройдет через города и станции Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Тюменской и Омской областей, а также Республики Башкортостан", - указали в Минобороны.

В пути следования военнослужащие будут обеспечены трехразовым горячим питанием из специального вагона-ресторана. Также выпускники обеспечены всеми необходимыми вещами, электронными и банковскими картами. Как отметили в Минобороны, при подготовке эшелона был проведен комплекс мероприятий по противодействию инфекционным заболеваниям.

Курс подготовки механиков-водителей агрегатов обеспечения мобильных ракетных комплексов проходил в течение трех месяцев. В программу обучения входили теоретические дисциплины, занятия на современных тренажерных комплексах, имитирующих реальную технику, а также особенности рельефа и погоды. Практику военнослужащие закрепляют на автодромном комплексе, который оборудован всеми необходимыми элементами для выполнения упражнений.

Ежегодно школа техников РВСН выпускает более 2 тыс. специалистов автомобильной службы для ракетных войск. 

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Россия
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