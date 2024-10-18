Испанская Navantia намерена приобрести построившую "Титаник" верфь

Испанская судостроительная компания Navantia ведет эксклюзивные переговоры о приобретении британской судостроительной компании Harland & Wolff, одного из старейших предприятий отрасли в Белфасте.

Как уточняет Navy Recognition, потенциальная сделка может привести к тому, что Navantia получит контроль над четырьмя верфями Harland & Wolff, расположенными в Белфасте, Эпплдоре (Девон), Арнише (остров Льюис) и Метиле (Файф). Формальное соглашение может быть достигнуто уже в ноябре этого года, утверждают журналисты.

Верфь Harland & Wolff, Великобритания Википедия

Основная холдинговая компания Harland & Wolff в сентябре перешла под внешнее управление, поставив под угрозу будущее верфей. Однако, по данным СМИ, Navantia работает над тем, чтобы спасти контракт стоимостью 1,6 млрд фунтов стерлингов на постройку трех судов тылового обеспечения в интересах Королевского военно-морского флота в рамках программы Fleet Solid Support (FSS). По условиям сделки, отдельные секции будущих судов строятся как на верфи Harland & Wolff в Эпплдоре, так и на заводе Navantia в Кадисе, а окончательная сборка запланирована в Белфасте.

Navantia уже оказывает финансовую помощь Harland & Wolff для поддержания производственных процессов, пока продолжаются переговоры. Эта поддержка рассматривается как имеющая решающее значение для сохранения проекта FSS.

Источники указывают, что рассматриваются различные варианты обеспечения финансовых поступлений, включая возможный выкуп компании.

Harland & Wolff была основана в Белфасте в 1861 году йоркширцем Эдвардом Харландом и немцем Густавом Вольфом. К началу XX века компания стала самым крупным строителем лайнеров в мире – в ней трудились более 30 тысяч человек. С 1909 по 1911 годы на верфи велось строительство крупнейшего на тот момент пассажирского лайнера "Титаник", который затонул во время первого же путешествия – столкнулся с айсбергом, – в результате чего 1496 человек погибли и лишь 712 смогли спастись.

Помимо этого на верфи построены 140 военных кораблей и судов, 123 торговых судна, а также более 500 танков во время Второй мировой войны. С развитием авиаперевозок в конце 1950-х спрос на океанские лайнеры рухнул, что привело к продолжительному спаду в истории компании. В 2003 году со стапелей сошло последнее судно – паром Минобороны Великобритании Anvil Point. С тех пор верфь в основном занималась ремонтом судов, нефтяных плавучих платформ, а также ветряных турбин.

Контракт на поставку трех вспомогательных судов для британского флота был заключен в 2023 году. Тогда предполагалось, что эта сделка поможет компании обрести финансовую стабильность.