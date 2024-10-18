Корабли РФ и Китая зашли в порт Циндао после совместного патрулирования в АТР

От российской стороны в походе приняли участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" ТОФ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские и китайские корабли зашли в порт Циндао после завершения совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая зашел в порт Циндао Китайской Народной Республики после завершения четвертого по счету совместного патрулирования в АТР", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что от российской стороны в походе принимали участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" ТОФ.

Планируется, что российские корабли пробудут в Циндао до 20 октября включительно. В рамках делового захода планируется проведение совместных культурных и спортивных мероприятий с участием моряков дружественных стран. В рамках программы пребывания российских моряков в Циндао спланирован ряд экскурсий по достопримечательностям города.

Корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к патрулированию в АТР после участия в совместных военно-морских учениях "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" в акватории Охотского моря. В ходе выполнения задач патрулирования экипажи кораблей прошли более 6 тыс. морских миль, провели ряд тренировок и выполнили учебно-боевые упражнения, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.