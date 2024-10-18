Войти
Военное обозрение

Пресса США: ВСУ потеряли 40 танков Leopard с начала украинского кризиса

105
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По информации американского издания Business Insider, за период времени с начала вооруженного конфликта украинская армия потеряла не менее 40 немецких танков Leopard.

В опубликованной в газете статье небезосновательно отмечается, что, несмотря на то, что Leopard являются мощными и высокоэффективными танками с тяжелой броней, они не являются непобедимыми. Автор опубликованного в американском издании материала, ссылаясь на информацию из открытых источников, утверждает, что украинская армия уже потеряла около 40 поставленных ФРГ боевых машин. Из-за высоких потерь бронетехники украинская армия теперь вынуждена устанавливать на танки дополнительную антидроновую защиту, стоимость одного комплекта которой оценивается автором материала в 20 тысяч долларов.

При этом, вероятнее всего, Business Insider в своих оценках количества немецкой бронетехники, следуя устоявшейся традиции, уничтоженной в бескрайних полях юга России, вероятнее всего, опирается на данные украинской и западной прессы, что объясняет заявленное весьма скромное количество потерь. Согласно в изобилии публиковавшимся многочисленным кадрам объективного контроля, только в результате неудавшегося прошлогоднего «контрнаступления» ВСУ Киев потерял несколько десятков поставленных Берлином танков Leopard разных модификаций.

В значительных успехах бойцов российской армии в массовом уничтожении западной военной техники все желающие, в том числе американские журналисты, могли убедиться, посетив недавнюю выставку трофеев в Москве и других городах России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 02:34
  • 1
Bild утверждает, что Украина может создать ядерное оружие в ближайшее время
  • 17.10 21:45
  • 0
Ответ на ""Кинжал" для "Патриота": как уничтожаются западные зенитные комплексы на Украине"
  • 17.10 19:20
  • 0
По поводу "Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС""
  • 17.10 12:12
  • 5155
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 05:50
  • 676
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.10 03:17
  • 1
Британия готовит предложения по ударам ВСУ вглубь территории РФ
  • 16.10 21:46
  • 0
Ответ на "Обозначены шаги США после обезглавливающего ядерного удара России"
  • 16.10 20:36
  • 0
Ответ на "Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ"
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО