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По информации американского издания Business Insider, за период времени с начала вооруженного конфликта украинская армия потеряла не менее 40 немецких танков Leopard.

В опубликованной в газете статье небезосновательно отмечается, что, несмотря на то, что Leopard являются мощными и высокоэффективными танками с тяжелой броней, они не являются непобедимыми. Автор опубликованного в американском издании материала, ссылаясь на информацию из открытых источников, утверждает, что украинская армия уже потеряла около 40 поставленных ФРГ боевых машин. Из-за высоких потерь бронетехники украинская армия теперь вынуждена устанавливать на танки дополнительную антидроновую защиту, стоимость одного комплекта которой оценивается автором материала в 20 тысяч долларов.

При этом, вероятнее всего, Business Insider в своих оценках количества немецкой бронетехники, следуя устоявшейся традиции, уничтоженной в бескрайних полях юга России, вероятнее всего, опирается на данные украинской и западной прессы, что объясняет заявленное весьма скромное количество потерь. Согласно в изобилии публиковавшимся многочисленным кадрам объективного контроля, только в результате неудавшегося прошлогоднего «контрнаступления» ВСУ Киев потерял несколько десятков поставленных Берлином танков Leopard разных модификаций.

В значительных успехах бойцов российской армии в массовом уничтожении западной военной техники все желающие, в том числе американские журналисты, могли убедиться, посетив недавнюю выставку трофеев в Москве и других городах России.