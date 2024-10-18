Подоляк: "план" Зеленского не предусматривает возвращения территорий военным путем

Cоветник главы офиса президента Украины назвал предложения Владимира Зеленского "планом принуждения России"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Так называемый план победы, который публично представил президент Украины Владимир Зеленский в Верховной раде, не предусматривает возвращения всех потерянных территорий военным путем. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Президент неоднократно об этом говорил - это не вопрос освобождения всех территорий военным путем", - приводит его слова издание "Обозреватель". Подоляк назвал предложения Зеленского "планом принуждения России". Он, по словам советника, заключается в том, чтобы создать условия, когда сохранение за РФ территорий, которые Киев продолжает считать своими, будет иметь "слишком высокую цену".

16 октября Зеленский представил свой "план" завершения конфликта, в котором исключил уступки территорий. Он также включает требование немедленного приглашения в НАТО, передачу Украине новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь РФ и использование европейского воздушного щита для защиты украинской территории. План также предусматривает создание на территории Украины некоего "неядерного стратегического пакета сдерживания" и постконфликтное восстановление Украины при поддержке западных стран. Документ включает секретные приложения, которые были представлены только государствам НАТО, обладающим значительным военным потенциалом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.