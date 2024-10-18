Компания HII объявила о спуске на воду ДВКД LPD-30 для ВМС США

ЦАМТО, 17 октября. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся на верфи ее подразделения Ingalls Shipbuilding церемонии спуска на воду первого ДВКД класса "Сан-Антонио" версии Flight II, предназначенного для ВМС США.

Спуск на воду корабля LPD-30 "Харрисбург" последовал за недавним объявлением о подписании контракта на строительство трех дополнительных ДВКД класса "Сан-Антонио" версии Flight II (LPD 33-35).

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее было решено разместить заказы на строительство еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" версии Flight I – LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 "Ричард М МакКул младший".

ДВКД класса "Сан-Антонио" являются элементом "триады" средств доставки экспедиционных подразделений КМП США к месту проведения боевых операций. ДВКД может взять на борт до 800 морских пехотинцев (стандартно количество – 699) и обеспечить их высадку на побережье, используя десантные катера на воздушной подушке (LCAC), обычные десантные катера, вертолеты или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. ДВКД также могут применяться для поддержки гуманитарных операций, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Головной корабль серии был передан ВМС США в 2005 году. До настоящего времени на вооружение ВМС США были приняты 13 ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25), "Джон П.Мурта" (LPD-26), "Портленд" (LPD-27), "Форт Лодердейл" (LPD-28), "Ричард М МакКул младший" (LPD-29). Все они выполнены в версии Flight I.

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт стоимостью 1,47 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и строительство первого ДВКД версии LPD-17 Flight II – LPD-30 "Харрисбург". ДВКД LPD-17 Flight II заменят состоящие на вооружении десантные транспорты-доки класса LSD-41 "Уидби Айленд" и LSD-49 "Харперс Ферри". Церемонии закладки киля LPD-30 состоялась 28 января 2022 года.

В настоящее время в стадии строительства также находится ДВКД LPD-31 "Питтсбург". Ведутся подготовительные работы для строительства LPD-32 "Филадельфия", который станет 16-м кораблем класса "Сан-Антонио" и третьим в версии Flight II.