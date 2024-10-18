Японские разработчики присоединились к европейскому проекту рельсотрона

Делегация японского Агентства по закупкам, технологиям и логистике (ATLA, подведомственное Минобороны страны) посетила Франко-германский научно-исследовательский институт в Сен-Луи (ISL). Как сообщает Naval News, ученые трех стран договорились о сотрудничестве в исследованиях и разработке электромагнитных пушек.

Соответствующее соглашение подписали три министерства обороны – Франции, Германии и Японии.

Прототип электромагнитной пушки ISL

Электромагнитная пушка (рельсотрон) представляет собой орудие, использующее для разгона снаряда электромагнитные силы. В нем снаряд на первом этапе выстрела становится частью электрической цепи, двигаясь между двумя контактными рельсами (отсюда и название установки). Для выстрела орудие нуждается в кратковременной подаче высоких напряжения и тока, которые не может обеспечить простое подключение к электрической сети.

ATLA начала собственную программу разработки рельсотрона в 2016 году, а первые демонстрационные огневые испытания состоялись два года спустя. Последняя важная веха произошла в октябре 2023 года, когда агентство провело первые официальные испытания рельсотрона с борта судна.

Перед японскими исследователями поставлена задача достигнуть начальной скорости снаряда 2000 м/с и срока службы ствола – не менее 120 выстрелов.

В случае обычного огнестрельного оружия повреждения ствола вызывает давление, создаваемое подрывом пороха. В случае рельсотрона такой проблемы нет. Но есть другие негативные факторы: воздействие высокой температуры из-за сильного тока, протекающего через рельс, и износ от контакта со снарядом. Изначально в качестве материала для направляющей ствола японские ученые использовали медь, но в процессе исследований заменили на сплав металлов, состав которого не раскрывается. В результате было подтверждено, что даже после 120 выстрелов направляющая ствола не получила значительных повреждений.

Сейчас проект переходит к следующей фазе, в рамках которой необходимо определить, как рельсотрон можно интегрировать в состав вооружения кораблей японского флота.

Европейское оборонное агентство (EDA) в мае 2020 года запустило проект разработки рельсотрона PILUM под руководством Франко-германского научно-исследовательского института Сен-Луи (ISL). Перед европейскими учеными поставлена задача создать рабочий образец, способный поражать цели на дальности до 200 км.

В проекте задействованы девять участников из пяти европейских стран: ISL; Научно-исследовательский институт фон Кармана (Бельгия), специализирующийся на гидродинамике; два системных интегратора – французские Naval Group и Nexter Systems (Франция); поставщики боеприпасов Diehl Defence (Германия) и Nexter Munitions (Франция); польская компания Explomet, специализирующаяся на взрывной сварке металлов; итальянский производитель конденсаторов высокой плотности ICAR; эксперт в управлении европейскими совместными проектами Erdyn Consultants (Франция).

Испытания демонстратора технологий планируются на 2028 год.

Хотя электромагнитная пушка имеет ряд преимуществ (отсутствие необходимости хранить порох на борту корабля, низкая стоимость стрельбы по сравнению с ракетой и т.д.), ее разработка сложна. Например, долгое время созданием рельсотрона для флота занимались в США. Однако в 2017 году Пентагон, потратив более 500 млн долларов на этот проект, решил его закрыть. Утверждалось, что наработанные технологии возможно удастся использовать в будущем, но на данном этапе военное ведомство не видело перспектив практического применения установки.

Исследования в данном направлении продолжил Пекин. В феврале 2019 года стало известно об успешном испытании рельсотрона китайскими военными, во время которых снаряд поразил цель на дальности 200 км.