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ТАСС

Швейцария пообещала передать Украине до конца года три машины для разминирования

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Виола Амхерд.
Виола Амхерд.
Источник изображения: invoen.ru

Президент страны Виола Амхерд отметила, что "почти четверть украинской территории загрязнена взрывоопасными предметами"

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Берн предоставит в этом году Киеву три машины для разминирования. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд на открывшейся в Лозанне конференции по разминированию на Украине.

По словам Амхерд, "почти четверть украинской территории загрязнена взрывоопасными предметами". В 2023 году Швейцария "предоставила службе по чрезвычайным ситуациям Украины дистанционную машину для разминирования фонда [Swiss] Digger", сказала президент. "В этом году мы доставим еще три машины от компании Global Clearance Solutions и обеспечим обучение и поддержку на месте", - добавила она. Это позволит Украине "независимо осуществлять в будущем эффективные и безопасные операции по разминированию".

Амхерд напомнила, что в 2023 году Берн принял решение "выделить 100 млн франков (около $116 млн - прим. ТАСС) на гуманитарную акцию на Украине".

В Лозанне ранее открылась двухдневная международная конференция по вопросам разминирования на Украине. Она организована совместно Берном и Киевом. Для участия в ней в Швейцарию прибыл украинский премьер Денис Шмыгаль. На форуме присутствуют делегации 52 стран, а также представители различных организаций, научного сообщества и частного сектора. Страны в основном представлены послами и правительственными чиновниками. Россия на конференцию не приглашена.

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Не входящая в ЕС Швейцарская Конфедерация поддерживает тем не менее санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

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