Чиновник США заявил, что G7 планирует выдать Киеву кредит на $50 млрд

Средства выделят за счет замороженных активов РФ

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Страны Группы семи занимаются проработкой технических деталей выделения Украине кредита в размере $50 млрд за счет российских замороженных активов. Об этом сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Мы продолжаем переговоры со всеми нашими партнерами по Группе семи о том, как предоставить этот кредит в размере $50 млрд. Я уверен, что мы добьемся успеха. Существует много технических аспектов с точки зрения гарантий и координации, и эти разговоры также ведутся в рамках Евросоюза, который обязался внести до 35 миллиардов евро, что составляет примерно $39 млрд, а Соединенные Штаты также обязались внести свою долю. Эти обсуждения технических деталей продолжаются, но я думаю, что лидеры, скорее всего, смогут решить данный вопрос с точки зрения политической воли, чтобы добиться этого к концу года. Очень важно, чтобы мы сделали это как можно скорее", - отметил американский чиновник на спецбрифинге в связи с запланированной поездкой президента США Джо Байдена в Германию.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследования причастных к воровству ее активов. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.