Зеленский в Брюсселе не смог ответить на вопросы с критикой его "плана"

Президент Украины заявил, что программу подготовили не для критиков, и что Украина уже и так много делает, теперь очередь за союзниками

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский перед встречей Евросовета в Брюсселе не смог ответить на вопросы журналистов с критикой представленного накануне "плана" урегулирования конфликта.

На пресс-подходе перед началом встречи, на который Зеленский пришел вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем, журналисты успели задать два вопроса. Первый журналист попросил его прокомментировать слова критиков "плана" о том, что "в документе содержится только то, что союзники могут сделать для Украины, но нет ничего о том, что Украина может сделать для союзников". На это Зеленский ответил, что "план подготовили не для критиков", а также добавил, что Украина уже и так делает многое, теперь очередь за союзниками. По его мнению, главная черта "плана" заключается в том, что он "не зависит от воли Москвы".

Другой журналист указал, что многие пункты "плана" были отвергнуты уже ранее, и спросил, как Зеленский намерен изменить эту ситуацию. "Не так много таких пунктов", - попытался возразить Зеленский. Затем он признал, что Украина уже не раз обсуждала удары дальнобойным оружием вглубь территории России, но получала отказ. По утверждению Зеленского, у Украины теперь "есть собственные дальнобойные возможности, это должно подтолкнуть союзников".

После этого вопроса Мишель увел украинского президента от журналистов.

6 октября Зеленский представил свой "план" завершения конфликта. Он включает требование немедленного приглашения в НАТО, передачу Украине новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь РФ и использование европейского воздушного щита для защиты украинской территории. "План" также предусматривает создание на территории Украины некоего "неядерного стратегического пакета сдерживания" и постконфликтное восстановление Украины при поддержке западных стран. "План" включает секретные приложения, которые были представлены только государствам НАТО, обладающим значительным военным потенциалом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.