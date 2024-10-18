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Военное обозрение

«Противник» не прорвал укрепрайон: показано испытание польского «Восточного щита» на прочность

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Источник изображения: topwar.ru

27 мая 2024 года польское командование начало реализацию масштабного проекта «Восточный щит», направленного на создание прочной наземной обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Программа предполагает строительство сети укреплений и заграждений, предназначенных для ограничения передвижения противника и обеспечения мобильности польских войск.

14 октября Минобороны показало кадры, на которых запечатлены попытки «противника» прорвать укрепрайон. Соответствующие испытания прошли на полигоне Оржиш. Как можно заметить, оборонительные сооружения включают противотанковые рвы, минные поля, железобетонные заграждения, колючую проволоку и другие инженерные препятствия.

Источник изображения: topwar.ru

«Противник» в ходе этой демонстрации был вооружен танками PT-91 [польская версия Т-72] и BWP-1 [БМП-1] и пользовался поддержкой вспомогательных машин, таких как бронированный мостоукладчик BLG-67 [на базе Т-55]. Роль «защитника» выполняло подразделение, оснащенное, в частности, польскими БТР KTO Rosomak, американскими бронеавтомобилями Cougar и самоходными минометами Rak.

Источник изображения: topwar.ru

Я рад, что «Восточный щит» стартовал столь серьезно

- заявил премьер-министр Дональд Туск.

Протяженность сети укрепрайонов составит около 800 км. В этом году начнется строительство первых элементов «Восточного щита» на северном и восточном участках границы.

Источник изображения: topwar.ru

Реализация проекта рассчитана на период с 2024 по 2028 годы и потребует вложений в размере не менее 10 млрд злотых [$2,5 млрд]. Только на приобретение специализированной тяжёлой техники для строительства заграждений предполагается выделить $152 млн. Необходимые средства будут поступать как из польского бюджета, так и из общеевропейских фондов. Страны Прибалтики и Финляндия предпринимают аналогичные усилия по защите своих границ.

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Финляндия
Продукция
PT-91
Rosomak КТО
БМП-1
Т-72
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