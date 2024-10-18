Войти
ТАСС

Нидерланды допускают использование Киевом F-16 для ударов по России

114
0
0
Рубен Брекельманс
Рубен Брекельманс.
Источник изображения: sun9-42.userapi.com

Глава Минобороны королевства Рубен Брекельманс отметил, что от Украины требуется соблюдение международного права, но никаких ограничений по расстоянию использования военных самолетов нет

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Нидерланды не возражают против использования Украиной поставленных истребителей F-16 для ударов по целям на территории РФ. Об этом заявил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс по прибытии на встречу глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Он подтвердил, что Нидерланды уже поставили первую партию F-16, и они уже используются Украиной. При этом министр подчеркнул, что Нидерланды требуют, чтобы Украина соблюдала международное право, но не вводили никаких ограничений по расстоянию использования военных самолетов. "Международное право не останавливается на границе или в 100 километрах от границы, - отметил Брекельманс. - Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны, а для самообороны может потребоваться перехват ракет [в российском воздушном пространстве] или нанесение ударов, например, по аэродромам на территории России".

Газета The Times 1 августа со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16. Сообщалось, что нидерландская сторона планирует передать Киеву всего 24 самолета и предоставить еще 18 для нужд европейского учебного центра в Румынии.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Румыния
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 02:34
  • 1
Bild утверждает, что Украина может создать ядерное оружие в ближайшее время
  • 17.10 21:45
  • 0
Ответ на ""Кинжал" для "Патриота": как уничтожаются западные зенитные комплексы на Украине"
  • 17.10 19:20
  • 0
По поводу "Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС""
  • 17.10 12:12
  • 5155
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 05:50
  • 676
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.10 03:17
  • 1
Британия готовит предложения по ударам ВСУ вглубь территории РФ
  • 16.10 21:46
  • 0
Ответ на "Обозначены шаги США после обезглавливающего ядерного удара России"
  • 16.10 20:36
  • 0
Ответ на "Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ"
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО