Глава Минобороны королевства Рубен Брекельманс отметил, что от Украины требуется соблюдение международного права, но никаких ограничений по расстоянию использования военных самолетов нет

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Нидерланды не возражают против использования Украиной поставленных истребителей F-16 для ударов по целям на территории РФ. Об этом заявил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс по прибытии на встречу глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Он подтвердил, что Нидерланды уже поставили первую партию F-16, и они уже используются Украиной. При этом министр подчеркнул, что Нидерланды требуют, чтобы Украина соблюдала международное право, но не вводили никаких ограничений по расстоянию использования военных самолетов. "Международное право не останавливается на границе или в 100 километрах от границы, - отметил Брекельманс. - Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны, а для самообороны может потребоваться перехват ракет [в российском воздушном пространстве] или нанесение ударов, например, по аэродромам на территории России".

Газета The Times 1 августа со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16. Сообщалось, что нидерландская сторона планирует передать Киеву всего 24 самолета и предоставить еще 18 для нужд европейского учебного центра в Румынии.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.