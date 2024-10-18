Токаев: альтернативой миру на Украине является война на истребление

Президент Казахстана отметил, что стремление к миру - это "не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия"

АСТАНА, 17 октября. /ТАСС/. Альтернатива мирному урегулированию ситуации на Украине состоит в войне на истребление, и некоторые силы в мире, возможно, заинтересованы в ней. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.

"Другого пути нет. Альтернатива - это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну", - приводит слова президента его пресс-служба.

Токаев отметил, что "стремление к миру путем конструктивных переговоров - это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия".