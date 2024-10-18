Токаев привел подтверждения непобедимости России

Президент Казахстана назвал необходимым поиск вариантов мирного урегулирования на Украине и поддержал план Китая и Бразилии

АСТАНА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum заявил, что невозможность победить Россию военным путем связана с ее военным потенциалом, поддержкой населением политики президента Владимира Путина и историей этой страны.

"Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером [Германии Олафом] Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию", - сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба президента.