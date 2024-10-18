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В США рассказали о ядерном предупреждении России

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Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters.

NI: учения Steadfast Noon демонстрируют России ядерные возможности НАТО

Страны НАТО в ходе европейских учений Steadfast Noon демонстрируют России свои тактические ядерные возможности в качестве предупреждения. Об этом рассказал обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Ставрос Атламазоглу.

«Десятки самолетов НАТО поднялись в небо в рамках крупнейших ядерных учений года. Более 60 истребителей, стратегических бомбардировщиков, самолетов РЭБ, самолетов-разведчиков и воздушных танкеров из 13 стран принимают участие в учениях Steadfast Noon», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в мероприятии принимают участие лучшие самолеты НАТО. «В учениях принимают участие стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и истребители F-16 Fighting Falcon, JAS 39 Gripen, F/A-18 Super Hornet, Tornado, Eurofighter Typhoon, F-15E Strike Eagle и F-35A/B Lightning II», — пишет автор.

По его словам, некоторые из самолетов, участвующих в Steadfast Noon, способны переносить ядерное оружие.

Ранее газете «Известия» от военного эксперта Дмитрия Корнева стало известно, что в ходе натовских учений Steadfast Noon истребители F-35 могут отрабатывать нанесение ядерных ударов по объектам в России.

14 октября НАТО сообщило о начале ежегодных ядерных учений Steadfast Noon, которые продлятся две недели.

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
EF-2000
F-15
F-16
F-18
F-35
Gripen NG
Super Hornet
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
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