«Роскосмос» рассказал о международном интересе к российскому «Млечному пути»

«Роскосмос»: у стран БРИКС есть интерес к российской системе «Млечный путь»

У стран БРИКС есть интерес к российской системе обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь». Об этом РИА Новости рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

Там добавили, что некоторые элементы «Млечного пути» созданы и успешно функционируют. «Сама система состоит из нескольких сегментов, имеющих различные сроки готовности и начала работ с ними», — уточнили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что к «Млечному пути» проявляют интерес международные партнеры из стран БРИКС.

В мае исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что платформу для подключения к системе планируют запустить в 2024 году.

В октябре 2023 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что «Млечный путь» сможет проводить до 15 миллионов измерений в сутки для поиска космического мусора.