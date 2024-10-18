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«Роскосмос» рассказал о международном интересе к российскому «Млечному пути»

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Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости.

«Роскосмос»: у стран БРИКС есть интерес к российской системе «Млечный путь»

У стран БРИКС есть интерес к российской системе обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь». Об этом РИА Новости рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

Там добавили, что некоторые элементы «Млечного пути» созданы и успешно функционируют. «Сама система состоит из нескольких сегментов, имеющих различные сроки готовности и начала работ с ними», — уточнили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что к «Млечному пути» проявляют интерес международные партнеры из стран БРИКС.

В мае исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что платформу для подключения к системе планируют запустить в 2024 году.

В октябре 2023 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что «Млечный путь» сможет проводить до 15 миллионов измерений в сутки для поиска космического мусора.

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