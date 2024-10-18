За последние 8 лет рекордным по объему заключенных контрактов на экспорт/импорт ВиВТ стал 2023 год

ЦАМТО, 17 октября. На протяжении всего рассматриваемого 8-летнего периода (2016-2023 гг.), за исключением 2020 года, ежегодный объем вновь заключаемых контрактов существенно превышал фактический объем экспорта/импорта ВиВТ.

Об этом говорится в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2024: статистика и анализ мировой торговли оружием".

Это говорит об устойчивом развитии мирового экспортного рынка обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН). При этом следует отметить, что результат по 2020 году был обусловлен спадом мировой экономики из-за пандемии COVID-19.

По оценке ЦАМТО, отчетный 2023 год стал рекордным за последние 8 лет по объему заключенных контрактов (144,489 млрд. долл.). Значительный объем контрактов, заключенных в 2022 и 2023 годах во многом обусловлен ситуацией вокруг Украины. Столь высокие объемы заключенных контрактов значительно увеличат объем фактического экспорта/импорта вооружений в ближайшие годы.

В 2017 году впервые объем заключенных контрактов в стоимостном выражении превысил планку в 100 млрд. долл. и поддерживался на уровне более 100 млрд. долл. в 2018, 2021 2022 и 2023 годах.

Как уже было сказано выше, на всем 8-летнем периоде (кроме 2020 года) объем вновь заключенных контрактов существенно превышал объем фактического экспорта. В частности, в 2016 году мировой объем заключенных контрактов составил 121,8% к фактическому объему экспорта вооружений, в 2017 году – 127,18%, в 2018 году – 161,4% (максимальный показатель за рассматриваемый период), в 2019 году – 120,66%, в 2020 году – 89,9%, в 2021 году – 125,1%, в 2022 году – 117,95% и в 2023 году – 146,72%.

В целом мировой пакет экспортных заказов на поставку ВиВТ в период 2016-2023 гг. составил 855,198 млрд. долл., что значительно больше фактического экспорта ВиВТ за тот же период (677,912 млрд. долл.). Таким образом, "переходящий" портфель мировых заказов на поставку вооружений на перспективу по итогам 2016-2023 гг. составляет 177,286 млрд. долл.

Для сравнения: в 2016 году мировой портфель заказов составил 96,287 млрд. долл., в 2017 году – 103,339 млрд. долл., в 2018 году – 118,974 млрд. долл., в 2019 году – 86,850 млрд. долл., в 2020 году – 74,654 млрд. долл. (самый "провальный" год за рассматриваемый период), в 2021 году – 105,323 млрд. долл., в 2022 году – 125,283 млрд. долл. и в 2023 году – 144,489 млрд. долл. (рекордный показатель за рассматриваемый 8-летний период).

За период 2016-2023 гг. США являются абсолютным лидером по пакету заказов – 382,758 млрд. долл., что составляет 44,75% от мирового портфеля заказов за тот же период. В 2023 году США заключили рекордный по объему пакет контрактов на сумму 73,313 млрд. долл. (73,3% от объема всех контрактов, заключенных в 2023 году, это беспрецедентный результат в новейшей истории). Следует отметить, что США очень умело воспользовались ситуацией на Украине и во многом монополизировали рынок вооружений стран-доноров Киева.

Второй пик заключенных США контрактов за рассматриваемый период пришелся на 2017 год (68,284 млрд. долл.). В 2021 году стоимостной объем заключенных контрактов на экспорт вооружений США стал минимальным за рассматриваемый период и составил 22,728 млрд. долл. (это очень низкий показатель для США).

Для справки:

В анализе учтены страны, являющиеся субъектами мирового военно-технического сотрудничества. Все страны мира распределены по 10 регионам. При формировании стран по тем или иным группам учтены как географические, так и экономические факторы. Страны, не являющиеся субъектами мирового ВТС, из рассмотрения исключены.

В региональном аспекте 173 страны мира, являющиеся субъектами мирового ВТС, сформированы в следующие группы.

1.Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (29 стран).

Австралия, Афганистан, Бангладеш, Бруней, Бутан, Восточный Тимор, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, КНДР, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа Новая Гвинея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Тонга, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

2.Страны Северной и Северо-Восточной Африки (11 стран).

Алжир, Джибути, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Судан, Тунис, Чад, Эритрея, Эфиопия.

3.Страны Африки южнее пустыни Сахара (39 стран).

Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, ДРК, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Экваториальная Гвинея, ЮАР.

4.Страны Ближнего Востока (16 стран).

Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестинская автономия, Саудовская Аравия, Сирия, Турция.

5. Страны на постсоветском пространстве (15 стран).

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония.

6.Страны Восточной Европы (13 стран).

Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия.

7.Страны Западной Европы (20 стран).

Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

8.Страны Южной Америки и Мексика (13 стран).

Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор.

9.Страны Центральной Америки и Карибского бассейна (15 стран).

Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Сальвадор, Ямайка.

10.Страны Северной Америки (2 страны).

Канада, США.

Более подробный анализ с большим количеством таблиц и диаграмм будет размещен в "Ежегоднике-2024", который заказчики смогут получить электронном виде.