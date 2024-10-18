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ЦАМТО

Минобороны Малайзии выбрало победителем тендера 155-мм/52 САУ BIA 6х6 словацкой Konstrukta Defense

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155-мм/52 самоходная гаубица KONSTRUKTA
Опытный образец 155-мм/52 самоходной гаубицы KONSTRUKTA - Defence EVA на колесном шасси Tatra 6x6 в экспозиции выставки IDET-2015. Брно, 19.05.2015.
Источник изображения: TASR / Martin Baumann

ЦАМТО, 17 октября. Новейшая 155-мм/52 САУ BIA (или EVA M2) на колесном шасси 6х6 словацкой компании Konstrukta Defense выбрана победителем проводимого Минобороны Малайзии тендера.

Об этом 14 октября сообщил, без каких либо дополнительных подробностей, ресурс Malaysia Military Review.

По информации Armyrecognition.com, двумя финалистами являлись словацкая BIA и французская CAESAR.

Словацкая компания Konstrukta Defense презентовала 155-мм/52 самоходную гаубицу BIA на шасси Tatra с колесной формулой 6x6, которая является развитием артиллерийских систем Eva и Zuzana 2, в сентябре 2023 года. Работы начались в 2021 году и продолжались укоренными темпами. САУ прошла весь цикл огневых испытаний.

В базовой версии BIA в качестве шасси используется автомобиль Tatra Т815-7 с колесной формулой 6x6, оснащенный двигателем Tatra T3C-928.90 V8 мощностью 402 л.с. и трансмиссией Allison 4500SP (заказчик может выбрать другие решения, включая шасси 8x8). Бронирование кабины обеспечивает защиту экипажа от огня стрелкового оружия калибром до 7,62 мм и осколков артиллерийских снарядов. Максимальная скорость САУ общей массой 27 т составляет 90 км/ч, а запас хода – 600 км.

Длина ствола 155-мм гаубицы BIA (EVA M2) составляет 52 калибра. Максимальная дальность ведения огня – более 40/50 км в зависимости от типа используемых выстрелов. Углы возвышения составляют от -3,5 до +75 град. Автомат заряжания обеспечивает скорострельность 5 выстрелов в первую минуту и 13 выстрелов в течение последующих трех минут. В ручном режиме заряжания скорострельность составляет 2 выстр./мин.. Возимый боекомплект – 20 выстрелов (у EVA – 12 выстрелов). Расчет состоит из 3-5 человек, в зависимости от требований заказчика.

По сравнению с EVA новая система EVA M2 имеет гораздо большую автоматизацию и более высокий уровень защиты экипажа. Сообщается, что при ее разработке использовался опыт, накопленный в ходе боевых действий на Украине, в том числе, по результатам боевого применения САУ Zuzana 2.

Справочно:

Как ранее сообщал ЦАМТО, Сухопутные войска Малайзии уже несколько лет стремились приобрести 155-мм самоходные гаубицы, однако эти планы не были реализованы, прежде всего, из-за отсутствия средств. США ранее предлагали продать ВС Малайзии 30 гусеничных 155-мм самоходных гаубиц M-109A5 в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA), однако закупка была аннулирована в 2019 году.

Затем велись переговоры с французской компанией Nexter и представляющей ее интересы в Малайзии компанией Advanced Defense Systems (ADS) по продаже 155-мм самоходных гаубиц CAESAR, а в июле 2022 года по результатам визита в Турцию делегации во главе с премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Яакобом было принято решение закупить самоходные гаубицы "Явуз" турецкого оборонного конгломерата Makine ve Kimya Endustrisi A.S (MKE). Предположительно, в августе 2022 года Министерство обороны Малайзии подписало письмо о намерениях (LOI) о закупке 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Явуз". Общая стоимость закупки оценивалась в 800 млн. ринггитов (около 170 млн. долл.).

В апреле 2023 года, в СМИ появилась информация, что Министерство обороны Малайзии приняло решение пересмотреть запланированное приобретение 155-мм самоходных гаубиц "Явуз" производства турецкой MKE. В итоге контракт был аннулирован.

Позднее, 11 декабря 2023 года, бывший министр обороны Мохамад Хасан заявил в Национальной ассамблее, что контракт на закупку новых САУ будет подписан в 2024 году по результатам тендера. Артиллерийское подразделение, оснащенное новыми САУ, будет размещено в лагере Фельда Сахабат (Лахад-Дату, шт.Сабах), который будет построен к 2027 году по подряду на сумму 547 млн. ринггитов.

Источник в оборонном ведомстве сообщил тогда Defense Security Asia, что Министерство обороны рассматривает пять систем, предлагаемых различными иностранными компаниями.

Другой источник сообщил изданию, что острая конкуренция за реализацию проекта фактически развернулась между турецким оборонным конгломератом MKE со 155-мм САУ "Явуз" и французской оборонной компанией NEXTER Systems со 155-мм САУ CAESAR. Переговоры со словацкой компанией Konstruckta Defense о поставке САУ EVA начались в сентябре 2022 года, однако тогда СМИ не придали этому факту особого значения.

ВС Малайзии на данный момент не имеют в составе самоходных артиллерийских установок. В наличии имеются буксируемые гаубицы типа 105-мм Melary Mod 56, М102 и LG1 Mk.3.

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Страны
Малайзия
Словакия
США
Турция
Украина
Продукция
CAESAR САУ
Dana vz.77
M109
Компании
Allison
Nexter
Tatra
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