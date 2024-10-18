Президент Литвы признал, что Запад колеблется в вопросе поддержки Украины

Гитанас Науседа отметил, что Евросоюз пока не может согласовать просьбы президента Украины Владимира Зеленского

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. План президента Украины Владимира Зеленского представляет собой просьбы Киева, выполнение которых Евросоюз не может согласовать годами. Такое мнение высказал журналистам президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Когда я смотрю на план Зеленского, я вижу те решения и меры, которые мы, западные страны, не можем принять в последние месяцы и даже годы. Во-первых, это приглашение [Украины] в НАТО. На саммитах НАТО в Вильнюсе и Вашингтоне мы не смогли достичь консенсуса. Очень важно, чтобы мы достигли консенсуса, иначе принять решение [о присоединении Украины к альянсу] будет невозможно. Второй пункт плана Зеленского касается нанесения ударов по военным целям на российской территории. Мы все так же не можем пойти на такой шаг и дать им разрешение <…>, третий пункт плана касается предоставления конкретных видов вооружений, в том числе дальнобойных ракет, и снова здесь они [западные страны] колеблются", - сказал Науседа.

В Брюсселе стартовал плановый двухдневный саммит глав государств и правительств Евросоюза, его главными темами будут конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Зеленский представит лидерам стран ЕС свой так называемый план победы.