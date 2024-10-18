Politico: Зеленский не запрашивал нового финансирования во время поездки в США

Вместо этого украинский президент настаивал на ускорении поставок уже одобренных систем вооружений и разрешении использовать их для ударов вглубь РФ

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не стал просить у американских властей выделить дополнительную финансовую помощь во время последней поездки в США в конце сентября. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских сенаторов.

"Сейчас, по его словам, у него есть все, что нужно", - заявил изданию сенатор Крис Мерфи (демократ), который неоднократно встречался с Зеленским во время его визита в США. Вместо этого украинский президент настаивал на том, чтобы США ускорили поставку уже одобренных для передачи Киеву систем вооружений и разрешили использовать их для ударов вглубь территории России.

Согласно изданию, после президентских выборов в США поддержка Украины может оказаться "второстепенным вопросом", на первое место выйдут задачи по восстановлению страны после ураганов и дополнительная помощь Израилю. Отмечается, что ранее выделенные Украине средства, распределением которых Вашингтон все еще занимается, закончатся в начале следующего года.

26 сентября Зеленский встретился в Вашингтоне с американским президентом Джо Байденом, а также с вице-президентом и кандидатом на высший государственный пост от демократов Камалой Харрис. Газета New York Times писала по итогам его визита, что украинского лидера приняли гораздо более сдержанно, чем в прошлые его визиты в США. Отмечается, что встречу с Зеленским посетили мало американских законодателей, лидеры Конгресса ничего не сделали, чтобы повысить значимость визита украинского президента.