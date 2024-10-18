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ТАСС

Шольц заявил, что план Зеленского не повлиял на позицию ФРГ по Украине

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Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц
Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ничего в позиции и решениях ФРГ по Украине после того, как президент Владимир Зеленский публично представил свой план урегулирования конфликта, не изменится.

"Вы знаете позицию Германии по вопросам, которые тут затронуты. В ней ничего и не изменится", - отметил Шольц по прибытии на саммит ЕС. "Но я хочу очень ясно сказать, что самое важное заключается в том, чтобы мы были солидарны и обсудили, что возможно. В центре внимания находится выделение средств, благодаря которым Украина могла бы себя защитить", - добавил канцлер.

"В остальном есть стратегические вопросы, которые нужно обсудить. Вы знаете, какие решения принял я, и в них ничего не изменится", - заверил Шольц. 

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Германия
Украина
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Евросоюз
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