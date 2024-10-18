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Способность России противостоять «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ оценили

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Кадр: страница «Тактические решения» во «ВКонтакте»
Кадр: страница «Тактические решения» во «ВКонтакте».

Перенджиев: ПВО, РЭБ работают по «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают по беспилотнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лютый», рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Способность России противостоять «одному из самых сверхсекретных вооружений Украины» специалист оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Скорее всего, речь идет о малозаметном дроне. Он может переносить взрывные устройства для того, чтобы ударить. Одним словом, может действовать как обычный бомбардировщик и сбрасывать бомбы на те или иные объекты. Но мы можем противостоять ему. Наши системы обнаружения по нему работают, и работают средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны», — рассказал Перенджиев.

По словам военного эксперта, сообщение о секретном оружии ВСУ было сделано с целью запугать Россию.

«Но мы как умели, так и дальше учимся защищаться. Главное — уметь его перехватить, изучить и разработать эффективные механизмы для его уничтожения», — добавил он.

Сообщает об этом CNN, а не сама Украина — это говорит о том, что, скорее всего, здесь еще одна задача CNN: публичная отчетность перед теми, кто выделил деньги на разработку этого аппарата

Александр Перенджиев

военный эксперт

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Украина запустила свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Лютый» для атаки на Россию. Корреспонденты назвали дрон «одним из самых сверхсекретных вооружений Украины» и отметили, что его длина составляет 13 футов (3,9 метра), а размах крыльев — 23 фута (7 метров).

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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