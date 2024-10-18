В одной лодке с собакой: как животные помогают разминировать Донбасс

Нюх четвероногих остается непревзойденным инструментом в поиске взрывчатки

«Собака — друг человека, брат и напарник», — так говорят военные. В зоне СВО эти животные сегодня — первые помощники при разминировании зданий и промышленных площадок. То, на что у сапера уйдут часы, четвероногий компаньон выполнит за минуты. Особенно востребован собачий нос при возведении новых объектов и прокладке трасс: прежде чем приступить к строительству, необходимо полностью обследовать и очистить территорию от любых «сюрпризов». Специальный корреспондент «Известий» встретился с кинологами, которые выезжают в Донбасс в последние два года, и узнал, что им удается найти на месте вчерашних боев, каковы главные правила воспитания служебных собак и почему лучше не выходить на задание в плохом настроении.

Порох, тротил, гексоген

Немецкая овчарка и малинуа, мотая хвостами, бегают без устали трусцой вокруг внедорожника. Немецкую зовут Багира, малинуа (бельгийская овчарка) — Белла. Рядом вольеры, куда скоро поступит пополнение — щенки, из которых будут взращивать профессионалов-поисковиков. Мы находимся на загородной базе кинологической компании «Регул Групп» в Подмосковье. Она готовит и предоставляет собак для поиска взрывчатки и наркотиков в торговых центрах, школах, на транспорте, производстве, на мероприятиях, и с 2022 года — при восстановлении населенных пунктов в освобожденных регионах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Источник изображения: iz.ru

— Всего у нас числится 57 взрослых собак, — рассказывает «Известиям» руководитель и основатель компании Виктор Тюпин. — В штате — 35 кинологов. Характер работы разъездной. Животные научены распознавать тротил, гексоген, порох, другие вещества. Отмечу, что собака, несмотря на современные технологии, до сих пор является наиболее эффективным инструментом по поиску взрывоопасных веществ. Как-то мы провели эксперимент и спрятали в большом здании закладку. У человека с современным газоанализатором на ее обнаружение ушло пять часов. Собака справилась за 30 минут.

Первый этап обучения, по словам Виктора, который проходят животные, — общий курс дрессировки, начинается он с двух-трех месяцев: сюда входит освоение ключевых команд: «сидеть», «лежать», «стоять», «место», «рядом» и пр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Источник изображения: iz.ru

Также собака должна научиться не реагировать на всяческие косточки на земле, не брать еду из чужих рук. И обязательно не бояться толпы, транспорта, громких звуков: для этого ее постоянно выводят в людные места. Параллельно идут тренировки по развитию ловкости — преодоление препятствий, физические нагрузки. Крайне важно, отмечает специалист, на первых порах щенка не перегрузить информацией, иначе он запутается и перестанет понимать, чего от него хотят. Обучение на распознавание запахов начинается после восьми месяцев.

Ни звука

С «бельгийкой» Беллой работает Максим, позывной Рекс (когда-то ему по душе очень пришелся сериал про немецкую овчарку «Комиссар Рекс»), кинолог с 14-летним стажем. За спиной у него служба в МВД — искал с четвероногими напарниками наркотики, взрывчатку, в составе оперативной группы ходил со своими питомцами по следу. Однажды в Подмосковье шел в лесу с собакой по запаху 10 км, — двое бандитов напали на хозяина поселкового коттеджа, покалечили его, вынесли ценные вещи. И умный пес помог сначала обнаружить маску, а потом и спрятанные в земле документы на газовый пистолет, по ним и удалось впоследствии выйти на бандитов и задержать их.

Максим, позывной Рекс, с бельгийской овчаркой Беллой Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

С Беллой Максим выезжает в Донбасс. Начинал с Мариуполя, потом были Волноваха, Северодонецк, Бердянск. Во время нахождения подозрительного предмета собака на месте обозначает его позой «замирание» — то есть садится или ложится рядом, при этом не издает ни звука (громкий лай может вызвать детонацию). После за дело берутся саперы. График работы животных включает обязательный периодичный отдых. Среди многочисленных находок Беллы и Максима — тротил, мины, гранатометы с зарядами, ракеты всевозможных мастей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Источник изображения: iz.ru

Примечательно, что сам служебный поиск животные воспринимают как игру. За которую в финале полагается обязательное вознаграждение: одни собаки предпочитают лакомство, для других главная радость — игра с мячиком.

С полувзгляда

— Моя как раз любит мяч, — рассказывает «Известиям» кинолог Владимир, позывной Багги, владелец большой рыжей немецкой овчарки Багиры. Во время нашего разговора она норовит лишний раз лизнуть хозяина в щеку, протягивает ему лапу, с готовностью демонстрирует команды — «стоять», «лежать», «голос» и даже сложную «умри», — валится на бок, закатывает глаза и высовывает из оскаленной улыбающейся пасти язык.

Немецкая овчарка Багира Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Со своей питомицей Владимир уже 11 лет. Начинал как кинолог в Московском метрополитене. После ездил в Дагестан, где работал с силовиками — проверял дома во время контртеррористических операций, искал схроны. В 2022-м профессия привела в Донбасс. Помимо привычных задач, вместе с коллегами осуществляет также обследование школ и охрану объектов во время значимых мероприятий на новых территориях.

— Когда вы с собакой столько лет вместе, то понимаете друг друга с полувзгляда, — делится Багги. — Она, к примеру, прекрасно читает мои эмоции, распознает малейшие нюансы. Именно поэтому не рекомендуется выходить на поиск, когда ты в скверном настроении. Собака будет это воспринимать на свой счет, КПД такой работы будет снижаться.

Владимир, позывной Багги Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Что касается содержания собаки в доме, то, по словам Владимира, для ее здоровья — как физического, так и психологического (и, соответственно, правильного рабочего настроя) — важно не ограничиваться минимальным «покормил – погулял». Необходимо полноценное общение, игры, длительные прогулки на природе, обязательный свободный бег без поводка, когда она познает мир и эмоционально разгружается, и непрестанное развитие — уроки и обучение.

Под завалами

Еще один сотрудник «Регул Групп» — Александра, позывной Алекса, — живет в Крыму, в Алуште. У нее три собаки: девятилетний американский стаффордширский терьер Джолли, двухлетняя колли Пехота и годовалая малинуа Валькирия. Целая универсальная команда, способная отыскать всё на свете.

Сама Александра многие годы работала в туристической сфере. О том, не завести ли себе четвероногого друга, задумалась, когда участвовала 11 лет назад как волонтер в поисках в горах пропавшего мальчика. Ребенка тогда найти не удалось (тело его обнаружили в расщелине только с наступлением весны), и у нее возник вопрос: «А почему нет собак? Ведь если бы они были, можно было бы спасти…» И скоро завела себе стаффа — Джолли. Обучила ее искать живых (то есть потерявшихся) людей. И за несколько лет во время рейдов в горах и лесах Крыма самоотверженный и умный терьер нашла 10 человек — заблудившихся туристов.

Кинолог Александра с питомицей — шотландской овчаркой Пехотой Источник изображения: Фото: Соцсети

С наступлением СВО Джолли получила дополнительное образование — научилась распознавать разные виды взрывчатки. Скоро к ней на подмогу подоспела и колли Пехота.

— В Северодонецке, например, Пехота обнаружила в кузове «КамАЗа» среди строительного мусора, который собирались вывозить, несколько неразорвавшихся снарядов, — рассказывает Алекса. — В одном из сараев — пистолет с патронами. А в детской песочнице, просто прогуливаясь, походя, — замаскированную под игрушку мину-ловушку.

А опытная Джолли в Мариуполе спасла жизнь человеку, так кстати пришлись старые навыки.

Колли Пехота в зоне СВО Источник изображения: Фото: Соцсети

— В окраинном поселке разгребал территорию экскаватор, — вспоминает женщина. — И вдруг Джолли учуяла что-то и подала лаем характерный сигнал, означающий: «здесь человек»! Принялись раскапывать, а там, в погребенном подвале, старушка — еще живая, без сознания. Видимо, она долго провела внутри и не могла выбраться наружу. Если бы не собака, ее сравняли бы с землей.

Каждая питомица, делится Александра, имеет свой характер. Джолли — серьезная и ответственная. Пехота — звезда и королева: она частая участница «уроков мужества» в школах. Подрастающая Валькирия, как и подобает подростку, просто ни минуты не сидит на месте. В ближайшее время они с хозяйкой, возможно, снова отправятся в командировку в зону СВО, на этот раз уже втроем.

Сергей Прудников