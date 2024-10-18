СМИ: ВСУ потеряли около 40 танков Leopard с начала СВО

По оценкам портала Business Insider, хоть эти танки и обладают "тяжелой броней и высокой эффективностью", их нельзя назвать неуязвимыми

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Около 40 танков Leopard производства ФРГ были уничтожены российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом пишет портал Business Insider.

По его оценкам, хоть эти танки и обладают "тяжелой броней и высокой эффективностью", их нельзя назвать неуязвимыми.

Первые танки Leopard появились на Украине в феврале 2023 года. Они принимали участие в так называемом летнем контрнаступлении ВСУ, которое потерпело полную неудачу. Тогда же стали поступать первые сообщения об уничтожении танков Leopard российскими военнослужащими.