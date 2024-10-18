Ростех рассказал o неуязвимости ракеты "Изделие 305" для РЭБ в зоне СВО

Она всегда долетает именно туда, куда ее направил экипаж вертолета-носителя, отметил разработчик

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Канал управления легкой многоцелевой управляемой ракеты "Изделие 305" за время ее применения в спецоперации ни разу не был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы противника, ракета всегда поражает цель. Об этом сообщили в Ростехе.

"Ракета "Изделие 305" оказалась одним из наиболее удачных универсальных видов управляемого вооружения армейской авиации в зоне СВО. Боеприпас сочетает снайперскую точность и гибкость применения, а также мощную боевую часть. Это позволяет уничтожать широкий спектр целей: бронетехнику, различные сооружения, доты (долговременные огневые точки - прим. ТАСС) и плавсредства. Одна из важных особенностей ракеты - высокая степень защиты от помех и средств РЭБ. На сегодняшний день в боевых условиях не отмечено случаев подавления канала управления легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР "Изделие 305" - прим. ТАСС) в ходе спецоперации. Она всегда долетает именно туда, куда ее направил экипаж вертолета-носителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Там добавили, что ракета может применяться в нескольких режимах. Режим "выстрелил-забыл" позволяет системе самонаведения захватить цель, пока она еще находится на пилоне вертолета, после пуска боеприпас работает автономно. В режиме телеуправления ракета запускается по координатам - сначала она летит в инерциальном режиме, а при сближении с целью включается головка самонаведения, изображение с которой передается на экран оператора в кабине вертолета. Он опознает и указывает цель ракете.

В третьем варианте применения вертолет выпускает боеприпас в инерциальном режиме по ориентировочным координатам цели. "За несколько километров до предполагаемой конечной точки головка самонаведения передает оператору изображение местности на пульт. Оператор определяет конкретную цель, ЛМУР захватывает ее и поражает", - сообщили в Ростехе.

Разработанная коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) ракета предназначена для применения с ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Гарантированная дальность ее полета составляет до 14,5 тыс. м - это позволяет вертолетам, с которых ее выпускают, избежать ответной атаки противника. При этом ракета способна развить скорость до 230 м/с, оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения, может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки.