Войти
ТАСС

Ростех рассказал o неуязвимости ракеты "Изделие 305" для РЭБ в зоне СВО

109
0
0
Ракета "Изделие 305"
Ракета "Изделие 305".
Источник изображения: © Роман Азанов/ TACC

Она всегда долетает именно туда, куда ее направил экипаж вертолета-носителя, отметил разработчик

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Канал управления легкой многоцелевой управляемой ракеты "Изделие 305" за время ее применения в спецоперации ни разу не был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы противника, ракета всегда поражает цель. Об этом сообщили в Ростехе.

"Ракета "Изделие 305" оказалась одним из наиболее удачных универсальных видов управляемого вооружения армейской авиации в зоне СВО. Боеприпас сочетает снайперскую точность и гибкость применения, а также мощную боевую часть. Это позволяет уничтожать широкий спектр целей: бронетехнику, различные сооружения, доты (долговременные огневые точки - прим. ТАСС) и плавсредства. Одна из важных особенностей ракеты - высокая степень защиты от помех и средств РЭБ. На сегодняшний день в боевых условиях не отмечено случаев подавления канала управления легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР "Изделие 305" - прим. ТАСС) в ходе спецоперации. Она всегда долетает именно туда, куда ее направил экипаж вертолета-носителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Там добавили, что ракета может применяться в нескольких режимах. Режим "выстрелил-забыл" позволяет системе самонаведения захватить цель, пока она еще находится на пилоне вертолета, после пуска боеприпас работает автономно. В режиме телеуправления ракета запускается по координатам - сначала она летит в инерциальном режиме, а при сближении с целью включается головка самонаведения, изображение с которой передается на экран оператора в кабине вертолета. Он опознает и указывает цель ракете.

В третьем варианте применения вертолет выпускает боеприпас в инерциальном режиме по ориентировочным координатам цели. "За несколько километров до предполагаемой конечной точки головка самонаведения передает оператору изображение местности на пульт. Оператор определяет конкретную цель, ЛМУР захватывает ее и поражает", - сообщили в Ростехе.

Разработанная коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) ракета предназначена для применения с ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Гарантированная дальность ее полета составляет до 14,5 тыс. м - это позволяет вертолетам, с которых ее выпускают, избежать ответной атаки противника. При этом ракета способна развить скорость до 230 м/с, оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения, может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
КБМ
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 21:45
  • 0
Ответ на ""Кинжал" для "Патриота": как уничтожаются западные зенитные комплексы на Украине"
  • 17.10 19:20
  • 0
По поводу "Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС""
  • 17.10 12:12
  • 5155
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 05:50
  • 676
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.10 03:17
  • 1
Британия готовит предложения по ударам ВСУ вглубь территории РФ
  • 16.10 21:46
  • 0
Ответ на "Обозначены шаги США после обезглавливающего ядерного удара России"
  • 16.10 20:36
  • 0
Ответ на "Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ"
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков