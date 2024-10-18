ЦКБР провел серию семинаров по применению FPV-дронов в зоне СВО

Гендиректор организации Дмитрий Кузякин отметил, что среди неспециалистов бытуют несколько ложных представлений о работе боевых FPV-систем, поэтому, в частности, такие семинары важны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) провели серию выездных семинаров в области применения FPV-дронов для военнослужащих в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

"Специалисты ЦКБР провели серию семинаров, посвященных применению FPV-систем, для российских бойцов в зоне СВО, - сказал он. - С начала спецоперации наш центр в инициативном порядке проводит обучение бойцов из силовых ведомств. Мы давно и системно ведем эту работу как в тылу, так и на фронте, поскольку знания в буквальном смысле сохраняют жизни".

Специалист подчеркнул, что среди неспециалистов бытуют несколько ложных представлений о работе боевых FPV-систем. "Несмотря на то, что FPV-технологии прочно заняли свое место в арсенале вооружений российской армии, до сих пор есть ряд ложных представлений о том, как работают боевые FPV-системы. ЦКБР провел небольшой социологический опрос среди административных лиц разного уровня, вовлеченных в работу по БПЛА. К своему удивлению мы узнали, что среди них распространено представление, будто FPV-дроны самостоятельно уничтожают технику и личный состав противника. В бытующем представлении FPV дроны - это автономные свободно летящие беспилотники, которые находят и уничтожают цели, как в фантастических фильмах", - сказал Кузякин.

По его словам, распространению этой иллюзии способствует множество видеоматериалов с фронта, "где, например, дрон заходит на танк и уничтожает его. Это воспринимается как работа непосредственно дрона, а не FPV-пилота буквально "летевшего" в этот момент на дроне". "К сожалению, такое представление об FPV приводит к неверным приоритетам в подготовке специалистов и обеспечении армии. Боевая FPV-система состоит из трех элементов: дронов, наземного оборудования и расчета. И если располагать элементы по степени важности, то на первом месте будут стоять люди, а дроны на последнем. Обеспечение наших бойцов и командиров знаниями намного важнее, чем вкачивание ресурсов только в FPV-дроны", - сказал Кузякин.

"Перекос в сторону дронов в дискурсе о боевых FPV-системах приводит к потере фокуса внимания на действительно важных направлениях: оснащении качественным наземным оборудованием и качественном обучении личного состава. Тем временем на линии боевого соприкосновения буквально ведется охота именно за FPV-расчетами, а не за дронами. Остаточный принцип, отсутствие фокуса внимания на теоретической подготовке и обеспечении минимально необходимым багажом знаний сильно бьет как по нашей боеготовности, так и по безопасности людей. А это, напомню, главный элемент любой боевой FPV-системы", - сказал специалист.