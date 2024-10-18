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Mitsubishi представила ведомые беспилотники с ИИ

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Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
Mitsubishi Heavy Industries (MHI).
Источник изображения: Yuriko Nakao / Reuters

В Японии представили ведомый беспилотник ARMDC-20X с поддержкой ИИ

Компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) представила две модели ведомых беспилотников с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) в ходе выставки International Aerospace Exhibition в Японии. Об этом сообщает Army Recognition.

«Представители MHI подтвердили, что первые испытательные полеты беспилотных летательных аппаратов боевой поддержки, оснащенных искусственным интеллектом, будут проведены в 2025 году по контракту с японским агентством по закупкам, технологиям и логистике», — пишет издание.

Аппарат ARMDC-20X длиной около шести метров предназначен для разведки, а вторая модель, которая не получила названия, предназначена для ведения воздушного боя и перехвата целей. Длина дрона перехватчика — 10 метров. Малозаметные беспилотники разрабатывают для работы вместе с пилотируемыми истребителями.

Ранее в октябре стало известно, что Франция начала разработку боевого беспилотника, который станет ведомым истребителя Rafale. Новый аппарат разработают на основе проекта компании Dassault по созданию дрона nEUROn.

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