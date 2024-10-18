Австралия намерена направить Украине военную помощь на $164 млн

Такая мера призвана повысить огневую мощь и мобильность ВСУ, отметил австралийский вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз

СИДНЕЙ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Австралии передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму $164 млн. Об этом сообщил австралийский вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз.

"Этот пакет объемом около 245 млн австралийских долларов [$164 млн] повысит огневую мощь и мобильность ВС Украины и дополнит усилия стран-партнеров, поддерживающих украинские бронетанковые бригады", - сказал Марлз, чьи слова приводит военное ведомство.

Также министр отметил, что общий объем военной помощи, оказанной Австралией Украине с февраля 2022 года, превысил 1,3 млрд австралийских долларов (более $870 млн). Еще порядка 200 млн австралийских долларов (около $134 млн) были выделены Киеву в качестве гуманитарной поддержки.

Ранее австралийский министр оборонной промышленности Пэт Конрой, прибывший в Брюссель для участия во встрече министров обороны стран НАТО, сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи Канберра "передаст Киеву 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации Минобороны Австралии". Он также отметил, что часть этих боевых машин не пригодна к использованию и "может быть пущена на запчасти".

Помимо военной помощи Киеву, Канберра отправила 90 инструкторов, участвующих в подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Великобритании. С октября 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии на протяжении полугода были размещены разведывательный самолет ВВС Австралии Е-7А Wedgetail и до 100 военнослужащих для содействия в охране маршрутов снабжения Украины. Также известно о по меньшей мере 48 гражданах Австралии, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.