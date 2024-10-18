Корветы Тихоокеанского флота ВМФ РФ завершили дружественный заход в Малайзию

В ходе визита с 14 по 17 октября прошли мероприятия по случаю 110-летней годовщины гибели у берегов острова Пинанг крейсера российского императорского флота "Жемчуг", атакованного немецким "Эмденом" во время Первой мировой войны

БАНГКОК, 17 октября. /ТАСС/. Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга" завершили дружественный заход в Малайзию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Куала-Лумпуре.

"По информации российского посольства, отряд боевых кораблей покинул порт города Джорджтаун, административного центра острова Пинанг", - сказал представитель посольства.

В ходе визита с 14 по 17 октября прошли памятные мероприятия по случаю 110-летней годовщины гибели у берегов острова Пинанг крейсера российского императорского флота "Жемчуг", атакованного немецким крейсером "Эмден" во время Первой мировой войны. Церемонии возложения венков состоялись на христианском кладбище "Вестерн-роуд" в Джорджтауне и на острове Джераджак, где захоронены 11 членов экипажа "Жемчуга".

Российские моряки также встретились с представителями местных властей и малайзийскими военными. Один из кораблей был открыт для посещения местными жителями. Глава российского диппредставительства в Малайзии Наиль Латыпов выразил уверенность в том, что визит отряда российских кораблей "послужит дальнейшему укреплению доверия и дружественных связей между странами".

В начале Первой мировой войны крейсер "Жемчуг", включенный в состав союзных сил России, Великобритании и Франции, был направлен для защиты торговых морских путей и борьбы с германским флотом в район Малаккского пролива. После выполнения боевых задач корабль в конце октября 1914 года был поставлен на ремонт у Пинанга. В ночь с 27 на 28 октября 1914 года он был атакован немецким крейсером "Эмден", который проник в бухту под видом британского судна и расстрелял торпедами пришвартованный "Жемчуг". Всего погибли 89 моряков, 135 получили ранения. Девять членов команды были погребены на христианском кладбище "Вестерн-роуд" на Пинанге, еще двое на острове Джераджак.

Пресс-служба ТОФ 5 октября информировала, что "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" вышли в море для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолет Ка-27 морской авиации ТОФ. В пресс-службе добавили, что экипажи корветов проведут в АТР несколько учений, в том числе по поиску и уничтожению подлодок условного противника, а также отработают учебные задачи по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море.