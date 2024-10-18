В РФ разрабатывают VR-тренажер по тактической медицине

Виртуальная среда воссоздает звуковые и визуальные эффекты взрывов и стрельбы, что помогает обучающимся адаптироваться к стрессовым условиям, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Тренажер с использованием среды виртуальной реальности (VR) по тактической медицине разрабатывается для обучения военнослужащих и медицинских работников правилам оказания первой помощи в виртуальной среде. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Специалисты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова совместно с Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ) Минздрава России разрабатывают тренажер с использованием среды виртуальной реальности по тактической медицине, который позволит обучать военнослужащих и медицинских работников правилам оказания первой помощи в виртуальной среде, симулирующей боевые условия", - сказали в ведомстве.

Виртуальная среда воссоздает звуковые и визуальные эффекты взрывов, стрельбы. Это помогает обучающимся адаптироваться к стрессовым условиям и сохранять сосредоточенность, тренируя не только медицинские навыки, но и психологическую устойчивость.

Образовательный процесс включает отработку различных навыков, в том числе оценку состояния пострадавшего, выбор правильного протокола оказания помощи, принятие решений под давлением времени и факторов стресса, а также изучение алгоритмов самопомощи и взаимопомощи. VR-тренажер реализует сценарии, которые направлены на оказание самопомощи и помощи другим при различных ранениях. В будущем они будут дополняться другими видами повреждений, уточнили в МО РФ.

"Качественное и своевременное оказание первой помощи на поле боя и в экстремальных условиях является одним из ключевых факторов, гарантирующих спасение жизни и в дальнейшем восстановление здоровья и работоспособности. Разработанный совместно с СамГМУ VR-прибор прост в эксплуатации и позволяет обучить практически всех желающих оказывать первую помощь на поле боя, имитирует условия и факторы боевой обстановки", - отметил заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев.

Перед началом работы по разработке VR-тренажера специалисты Института инновационного развития СамГМУ приняли участие в учениях по отработке практических навыков тактической медицины, на постоянной основе организованных в Центре тактической медицины МО РФ на базе Военно-медицинской академии. На данный момент СамГМУ во взаимодействии с военными врачами продолжает разработку VR-тренажера в режиме консультаций и тестирования на соответствие продукта заявленным показателям. Работы планируются завершить в марте 2025 года. Разрабатываемый VR-тренажер "Тактическая медицина. Базовый курс", реализуемый в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030", не имеет аналогов среди зарегистрированного программного обеспечения в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.