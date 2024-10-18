Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Австралийские военные пообещали ВСУ поставку 49 штук М1А1. Эти танки эксплуатировались в стране кенгуру с 2007-го по нынешний год. Всего их было 59 единиц. Некоторые из них будут отправлены в музеи, остальные разберут на запчасти.

По своему состоянию эти Abrams хуже, чем те, что имеются сейчас у формирований киевского режима. Они исчерпали свой ресурс, и у них нет установленных на крышах башен дистанционно-управляемых 12,7-мм установок. Скорей всего, их как-то подлатают австралийские механики, и непонятно, сколько это займет времени.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Очень вероятно, что украинская сторона попросит установить дополнительную защиту в виде "реактивной" брони, решетчатых противокумулятивных экранов и противодронных "мангалов".

Но даже в таком доработанном виде эти М1А1 будут уступать российским Т-72Б3, Т-80БВМ и тем более Т-90М.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

У наших машин более мощная многослойная броня, динамическая защита, способная выдерживать попадания не только кумулятивных боеприпасов, но и подкалиберных снарядов. 125-мм орудия обеспечивают применение управляемого ракетного вооружения. К тому же Abrams изначально перетяжелен, что обязательно скажется на его проходимости. Поэтому австралийские "подарки" будут гореть еще чаще, чем даже нынешние имеющиеся у ВСУ образцы.

Лев Романов